Milazzo, ok alla realizzazione del nuovo pronto soccorso al Fogliani

I lavori dureranno 6 mesi e in Consiglio comunale si pensa a soluzioni alternative

MILAZZO – Novità per il pronto soccorso dell’ospedale Fogliani, a Milazzo, che presto sarà oggetto di interventi per un suo rinnovamento. Ad annunciarlo è il sindaco della città del Capo, Pippo Midili, che riferisce quanto appreso dal commissario straordinario dell’Asp Dino Alagna.

«Nelle prossime settimane, come riferito dal commissario dell’Asp Alagna –spiega Midili- inizieranno i lavori per far sì che l’attuale pronto soccorso possa essere migliorato e ampliato, al fine di garantire servizi più efficienti all’utenza. Sono previste nuove sale per l’accoglienza dei pazienti, ma anche spazi per tutelare la privacy e per i familiari, saranno potenziate le unità sub-intensive e si creerà in buona sostanza una piastra dedicata alla prima emergenza».

Il primo cittadino ha quindi parlato delle tempistiche dovute ai lavori: «È chiaro –ha aggiunto Midili – che per consentire questi lavori, che avranno una durata di sei mesi, si renderà necessario interrompere l’erogazione delle prestazioni. Come ha detto il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, è stato già predisposto lo spostamento a Barcellona dove andranno anche i medici di Milazzo per assicurare il rispetto delle prestazioni che solitamente vengono effettuate a Milazzo. Uno spostamento, non un trasferimento, tengo a precisarlo, solo temporaneo di sei mesi per far sì che a opere ultimate l’ospedale possa finalmente avere un pronto soccorso degno di questo nome».

I consiglieri: “No allo spostamento a Barcellona”

Sulle questione sono intervenuti anche i consiglieri Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Antonio Amato, Alessio Andaloro e Damiano Maisano che si sono detti contrari alla soluzione adottata per permettere l’esecuzione dei lavori. I consiglieri hanno quindi lanciato la proposta di “realizzare un pronto soccorso temporaneo in una tensostruttura in dotazione alla Protezione civile regionale, da allocare nel piazzale del parcheggio dell’ospedale”.

«Il nostro pronto soccorso – hanno spiegato i consiglieri – abbraccia una utenza ampia che va oltre la città di Milazzo, per questo motivo bisogna agire in anticipo con soluzioni certe in modo tale da scongiurare ogni tipo di disservizio».

Il sindaco: “Rimarranno attivi pronto soccorso pediatrico, ortopedico e ostetrico”

Una soluzione non praticabile, per il sindaco di Milazzo a causa della necessità di garantire “determinati requisiti di assistenza”. Midili ha quindi sottolineato come rimarranno comunque attivi a Milazzo il pronto soccorso pediatrico, ortopedico e ostetrico.