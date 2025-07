Ospedale di Taormina. Il Nursind lancia l’allarme furti di auto e sicurezza nel parcheggio

Il sindacato chiede l’attivazione immediata di un servizio di vigilanza e l’installazione di un sistema di videosorveglianza

Allarme sicurezza nel parcheggio dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Nel giro di qualche giorno sono state rubate diverse auto mentre altre sono state gravemente danneggiate. Lo denuncia il sindacato Nursind Messina, per voce del segretario provinciale Ivan Alonge e del segretario di presidio, Vincenzo Crimì. Il Nursind segnala la totale assenza di controlli e videosorveglianza nel parcheggio, “una situazione che si protrae da anni e che ha ormai raggiunto livelli di estrema pericolosità”.

Secondo il sindacato, furti e vandalismi sono in aumento: “Negli ultimi giorni, due auto di sanitari in servizio notturno sono state rubate, mentre altre auto sono state danneggiate in pieno giorno. Il parcheggio è diventato terreno fertile per malintenzionati, con gravi ripercussioni sulla sicurezza del personale e dell’utenza”.

Il Nursind segnala inoltre i disagi legati ai lavori in corso: “La mancanza di una ditta incaricata alla gestione ha trasformato l’area in un parcheggio selvaggio, senza distinzione tra spazi riservati a dipendenti, disabili e utenti. I lavori di ammodernamento in corso hanno ulteriormente ridotto gli stalli disponibili, aggravando il problema”.

La sigla chiede quindi al direttore generale l’attivazione immediata di un servizio di vigilanza, l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la regolamentazione degli spazi di parcheggio e la verifica dello stato della procedura di affidamento della gestione. “Non possiamo più tollerare che il personale sanitario debba lavorare in un clima di insicurezza e paura. La tutela dei lavoratori e degli utenti deve essere una priorità”, affermano Alonge e Crimì.