Ospedale Papardo, arriva il robot chirurgico Da Vinci

L'ospedale messinese punta sulla chirurgia mininvasiva di altissima precisione per offrire cure sempre più avanzate e ridurre la mobilità sanitaria

L’ospedale Papardo compie un passo verso la sanità del futuro con l’implementazione del sistema di chirurgia robotica da Vinci, una delle tecnologie più avanzate oggi disponibili in ambito chirurgico a livello internazionale.

L’introduzione della piattaforma robotica rappresenta un investimento volto a consolidare e rafforzare le eccellenze cliniche e chirurgiche dell’ospedale, offrendo ai cittadini cure sempre più innovative, sicure e mini-invasive.

Il sistema consente al chirurgo di operare con visione tridimensionale ad alta definizione, precisione millimetrica e strumenti altamente articolati, ampliando le possibilità della chirurgia mini-invasiva anche nei casi più complessi.

Per i pazienti, i vantaggi documentati dalla letteratura scientifica internazionale sono concreti e significativi: riduzione delle perdite ematiche, minore rischio di complicanze, degenze ospedaliere più brevi, minore dolore post-operatorio, cicatrici ridotte e ritorno più rapido alla normale vita quotidiana e lavorativa.

Un programma multidisciplinare coordinato

L’adozione del robot da Vinci consentirà al Papardo di sviluppare un programma multidisciplinare di chirurgia robotica che sarà coordinato dal dottor Francesco Mastroeni, valorizzando professionalità già presenti nella struttura e creando nuove opportunità di crescita clinica, scientifica e formativa.

Tra gli ambiti di maggiore applicazione figurano l’urologia, dove la chirurgia robotica rappresenta oggi il riferimento internazionale per procedure complesse come la prostatectomia radicale, con documentati miglioramenti degli outcome clinici e funzionali. Poi la chirurgia generale, in particolare quella colo-rettale, epato-biliopancreatica ed esofago-gastrica, grazie alla maggiore precisione nei distretti anatomici complessi. Un altro settore chiave è la ginecologia oncologica e benigna, con evidenze di riduzione delle complicanze, delle perdite ematiche e dei tempi di ricovero, oltre alla chirurgia toracica, nella quale la tecnologia robotica permette approcci meno invasivi, migliori risultati funzionali e una più rapida ripresa post-operatoria.

Gli obiettivi

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza e gli esiti clinici per i pazienti, dall’altro consolidare il ruolo del Papardo come centro di alta specializzazione, innovazione e attrattività sanitaria per Messina, la Sicilia e il Mezzogiorno.

«L’introduzione della chirurgia robotica – dichiara la Direzione Strategica – non rappresenta semplicemente l’acquisizione di una nuova tecnologia, ma l’avvio di un percorso di crescita che mette al centro il paziente, l’innovazione clinica e la valorizzazione delle competenze professionali del Papardo. Vogliamo offrire ai cittadini cure sempre più avanzate, riducendo la mobilità sanitaria e rafforzando il patrimonio di eccellenza del nostro ospedale».