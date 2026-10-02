 Ospedale Papardo. Intervento da 10 ore su paziente oncologica per una rara fistola pericardiogastrica

Ospedale Papardo. Intervento da 10 ore su paziente oncologica per una rara fistola pericardiogastrica

Redazione

Ospedale Papardo. Intervento da 10 ore su paziente oncologica per una rara fistola pericardiogastrica

venerdì 02 Ottobre 2026 - 14:02

La donna era arrivata in pronto soccorso con un'importante difficoltà respiratoria

Complesso intervento multidisciplinare su una paziente oncologica: oltre 10 ore in sala operatoria per una rara fistola pericardiogastrica

Una complessa e tempestiva presa in carico ha consentito di affrontare un quadro clinico raro e particolarmente delicato. Una paziente di 65 anni, indicata con le iniziali A.R., è stata portata tramite 118 al Pronto Soccorso del Papardo da una clinica convenzionata, a seguito dell’insorgenza di un’importante difficoltà respiratoria.

La paziente, già in trattamento oncologico per la propria patologia, è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario del Pronto Soccorso diretto dal dottor Fabio Parducci, che ha avviato il necessario percorso diagnostico attraverso valutazioni cliniche, esami strumentali e indagini di laboratorio.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare un quadro estremamente complesso: una rara fistola pericardiogastrica, condizione che ha richiesto una risposta assistenziale e chirurgica tempestiva e altamente specialistica.

Considerata la gravità e la complessità del caso, si è reso necessario il coinvolgimento congiunto delle équipe aziendali di Chirurgia Generale, diretta dal dottor Giampiero Mastroeni, e della Cardiochirurgia, diretta dal prof. Francesco Patanè.

La paziente è stata quindi sottoposta a un delicato intervento chirurgico, che ha visto coinvolte in stretta sinergia le diverse professionalità.

Attualmente la paziente è ricoverata in Terapia Intensiva, dove continua a ricevere le cure e il monitoraggio necessari da parte dell’équipe sanitaria.

Il caso è stato gestito al Pronto Soccorso da Catia Lamanna e Morena Duci, in Chirurgia Generale da Edoardo Saladino e Tindaro Giordano, in Cardiochirurgia da Fabrizio Ceresa e Paolo Casale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La morte della 17enne Rebecca Galli: Messina non può ignorare l’emergenza stradale
Coppa degli Assi, Palermo torna  capitale della grande equitazione 
Teatro Vittorio Emanuele, ecco la nuova stagione tra prosa, musica e danza
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED