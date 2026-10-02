Teatro Vittorio Emanuele, ecco la nuova stagione tra prosa, musica e danza

Presentato il cartellone dell'Ente Teatro a Messina. Si comincia domani con un concerto inaugurale con Giovanni Sollima, ricordando Genziana D'Anna

MESSINA – Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione teatrale 2026/2027 del Vittorio Emanuele. È stato presentato questa mattina, nel foyer del massimo teatro cittadino, il nuovo cartellone di eventi che accompagnerà il pubblico messinese nei prossimi mesi, all’insegna di una proposta artistica eterogenea, ambiziosa e radicata nel territorio, tra prosa, musica e danza.

All’incontro hanno preso parte i vertici dell’Ente – il presidente Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio, insieme ai direttori artistici Giovanni Anfuso e Matteo Pappalardo, al sindaco di Messina Federico Basile e all’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata.

Da Rubini e Bizzarri a Laurito e Quattrini

Tra gli artisti in cartellone, molti i messinesi e, tra i nomi noti al grande pubblico, Sergio Rubini, Luca Bizzarri, Francesco Montanari, Martina Stella, Fabrizio Bosso, Gilda Buttà, Carlo Buccirosso, Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello, Paola Quattrini. Come opere “La Traviata” e come musical “Cantando sotto la pioggia”.

Un teatro “vivo” e diffuso nelle tre sale

La programmazione non si limiterà al palco principale, ma animerà tutte e tre le sale: la Sala Grande, la Sala Sinopoli e la Sala Laudamo. L’obiettivo dichiarato è quello di confermare il Vittorio Emanuele come «salotto della città», un luogo di incontro, arricchimento culturale e maturazione delle coscienze, valorizzando al contempo le eccellenze territoriali e ospitando protagonisti di rilievo nazionale e internazionale.

Attenzione ai giovani e alle scuole

Centrale nel cartellone è il rapporto con le nuove generazioni. Proseguirà e si intensificherà il percorso di fidelizzazione con gli istituti scolastici attraverso le recite mattutine (matinée) e il coinvolgimento diretto degli studenti nelle prove generali e nei laboratori preparatori. Il teatro punta così a diventare parte integrante dei percorsi educativi cittadini.

Musica, orchestra e apertura a nuovi linguaggi

La stagione musicale prende il via nell’immediato, domani sabato 3 ottobre 2026 con un concerto inaugurale denso di valore simbolico e di memoria per la comunità teatrale Ricordando Genziana D’Anna, che vedrà suonare al violoncello Giovanni Sollima e dirigere l’orchestra Matthias Fletzberger.

Accanto alla grande tradizione sinfonica e alla prosa d’autore, il cartellone spazierà verso la danza e ai musical.

Per biglietti e abbonamenti si rimanda al sito del teatro.

Il programma

3 ottobre, Sinfonica: Ricordando Genziana D’Anna, concerto per violoncello e orchestra.

16-17-18 ottobre, Prosa: Le menzogne della notte, dal romanzo di Gesualdo Bufalino.

23-24-25 ottottobre, Prosa: Gli anni al contrario, dal romanzo di Nadia Terranova.

30 ott – 1 novembre, Prosa: Songwriting. Drammaturgia e regia Simone Corso.

6-7-8 novembre, Prosa: La guerra è finita. Drammaturgia e regia Simone Corso

17-23 nov, Prosa: Poetry & Rock. Regia Simone Corso

28-29-30 nov, Danza: Lo schiaccianoci, musiche di Čajkovskij.

4-5-6 dicembre, Prosa: Fata Morgana, di Jannuzzo e Callipo.

11-15 dic, Prosa: La corona contro Oscar Wilde. Adattamento e regia Antonio Lo Presti.

18-19-20 dic, Prosa: Cirano, da Edmond Rostand.

Il 2027 al teatro, per la musica ci sarà anche Martha Argerich



1 gennaio, Sinfonica: Concerto di Capodanno. Direttore Carlo Palleschi.

8-9-10 gen, Prosa: I fratelli De Filippo, da “Vita di Eduardo” di Maurizio Giammusso. Regia e con Sergio Rubini.

14 gen, Musica: Lucio in orchestra, tributo sinfonico a Lucio Dalla.

15-16-17 gen, Prosa: La bisbetica domata, di William Shakespeare.

22-23-24 gen, Prosa: Fratello Sole e sorella Luna, dal film di Franco Zeffirelli.

28 gen, Sinfonica: È mio Padre, Morricone dirige Morricone.

3 feb, Danza: Freedom. Drammaturgia Ignacio Gonzalez Cano.

5-6-7 febbraio, Prosa: Il medico dei maiali. Testo e regia Davide Sacco.

9 e 10 feb, Musica: Serena Autieri canta Raffaella, tributo sinfonico a Raffaella Carrà.

26 e 28 feb, Opera: Madama Butterfly, di Giacomo Puccini.

5-6-7 marzo, Prosa: Delusio Teatro, produzione Familie Flöz con Theaterhaus Stuttgart.

12-13-14 mar (in abbonamento), Musical: Cantando sotto la pioggia, basato sul film Metro-Goldwyn-Mayer e Warner Bros.

16 e 17 mar, Danza: Ama… e ferma il tempo. Direzione artistica e ideazione Mariangela Bonanno.

19 mar, Musica: Luna Tu, la musica di Piero Piccioni.

21 mar, Danza: Caruso 2.0.

25 mar, Sinfonica: Concerto Sinfonico. Direttore Giuseppe Ratti.

2-3-4 apr, Prosa: Qualcosa è andato storto. Scritto e diretto da Carlo Buccirosso.

16 e 18 apr, Opera: La Traviata, di Giuseppe Verdi.

22 aprile (fuori abbonamento), Prosa: Gran Galà Internazionale di Magia, “Un viaggio nell’impossibile”, 1ª edizione.

23-24-25 apr, Prosa: Vasame, “L’amore è rivoluzionario”. Regia Massimo Venturiello, con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello.

28-29-30 apr, Prosa : Le fuggitive, di Palmade e Dutturon.

7 e 8 maggio, Opera: Al cavallino bianco, di Ralph Benatzky. Compagnia Corrado Abbati.

28-29-30 mag, Prosa: Le lacrime amare di Petra von Kant, di Rainer Werner Fassbinder.

5 giugno (fuori abbonamento), Prosa: Pizzi spezzati, variazioni shakespeariane da “La bisbetica domata”.

Anno Beethoveniano 2027, Sinfonica: integrale delle sonate per violino e pianoforte

29 ottobre 2027: Henning Kraggerud (violino) e Olga Domnina (pianoforte).

26 nov 2027: Maria Solozobova (violino) e Martha Argerich (pianoforte).

10 dic 2027: Boris Brovtsyn (violino) e Diana Ketler (pianoforte).