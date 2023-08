Ospedale Sant'Agata, "in servizio solo 3 anestesisti su 9" - Tempostretto

L'allarme della Uil che chiede assunzioni immediate

Nuovo allarme della Uil sulle condizioni dell’ospedale di Sant’Agata Militello e sulle carenze di organico. La Funzione pubblica del sindacato interviene per l’attuale situazione del settore anestesia-rianimazione, dove su 9 medici in pianta organica ve ne sarebbero soltanto 3 in servizio.

“Da circa quattordici mesi, sono rimasti in servizio soltanto tre dirigenti medici. È evidente che il personale in atto in servizio risulta insufficiente e soltanto con enormi sacrifici e abnegazione si riesce a garantire adeguati Livelli Essenziali di Assistenza. Inoltre, in palese violazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, le tre unità di dirigenti medici sono costrette a sobbarcarsi non meno di 20/24 turni mensili di reperibilità, non riuscendo ad usufruire dei turni di congedo ordinario”, scrive in una nota l’organizzazione dei lavoratori.

Una situazione, sostengono nella nota il segretario generale Biagio Indriolo e il segretario generale Livio Andronico, che mette sotto stress il personale in servizio e a rischio i pazienti. Per evitarlo, la Uil chiede ai responsabili del settore: di disporre con urgenza tutti gli adempimenti necessari a reperire ulteriori unità di dirigenti anestesisti anche attraverso temporanee assunzioni straordinarie.

In caso di inerzia il sindacato si dice deciso a “intraprendere ogni azione sindacale e legale possibile a tutela dei cittadini/utenti e dei lavoratori”