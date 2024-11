Oteri e prima Buonocuore, le adesioni fantasma dei consiglieri

Non è la prima vclta che si assiste a un passo indietro dopo un comunicato. Messina e il suo Consiglio nel segno del paradosso

MESSINA – Messina città dei paradossi e il suo Consiglio comunale non è da meno. In principio fu Cettina Buonocuore, ben prima del Cosimo Oteri annunciato come nuovo arrivo nella Lega. La consigliera, dopo aver lasciato la lista De Domenico sindaco all’insediamento, gravita nel gruppo misto e in area De Luca-Basile. Ma per “un attimo”, un frammento di secondo, è passata in Forza Italia. O almeno così ha creduto il partito fondato da Silvio Berlusconi. Un comunicato ne annunciava l’arrivo. Il tutto con tanto di “benvenuta” dei vertici cittadini e regionali e della sottosegretaria Matilde Siracusano. Ma, in realtà, il salto in Forza Italia non è mai avvenuto. La consigliera Buonocuore è rimasta nel gruppo misto.

Ora Cosimo Oteri ha aggiunto un nuovo, avvincente capitolo nel mistero dei consiglieri e delle loro “adesioni fantasma”. Sabato il comunicato della Lega, con le sue dichiarazioni di elogio al leader Salvini e al senatore Germanà. Lunedì la precisazione: “Ancora nessun passaggio ufficiale”.

Oteri “quasi” leghista

Orfani dell’entusismante e pirandelliano caso Croce in Consiglio, con il tira e molla sulle dimissioni, non possiamo che ringraziare chi ci regala questi colpi di scena degni di un thriller. Quasi una saga. Oteri, ex Basile sindaco ed ex Forza Italia, è un “quasi” leghista? O rimarrà nel gruppo misto? Lo scopriremo solo vivendo.

