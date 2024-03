Buonocuore abbandona pure De Luca e passa in Forza Italia

La consigliera comunale, eletta con De Domenico sindaco, dal gruppo misto al partito azzurro

MESSINA – In principio abbandonò, non appena eletta, la lista De Domenico sindaco. Poi il feeling, pur rimanendo nel gruppo misto, con l’area di De Luca e Basile, con tanto di candidatura alle regionali. Ma si era già capito, dagli orientamenti in aula, che anche quella simpatia politica era terminata. Ora l’approdo della consigliera Cettina Buonocuore in Forza Italia, dove raggiunge il collega Cosimo Oteri, eletto nelle file della maggioranza per poi approdare nel partito fondato da Berlusconi.

Cresce il centrodestra, insomma, a danno dell’area pro Basile.

Oggi tocca ad Alessandro Russo, invece, insediarsi in aula, dopo le dimissioni di Croce. Faceva parte della lista De Domenico sindaco ed è un esponente del Partito democratico. Per lui, si tratta di un ritorno.

Articoli correlati