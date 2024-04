Otto nuotatori dell’Unime al via ai Criteria nazionali giovanili

La manifestazione a Riccione vedrà impegnate le nuotatrici dal 5 al 7 aprile, possibilità di medaglia per Emma Arcudi. Gli uomini subentrano dall'8 al 10

Svelate le graduatorie e alle nuotatrici dell’Unime già iscritte di diritto per aver nuotato sotto i tempi limite si aggiungono anche i nuotatori messinesi Gabriele Molonia e Antonio Bavastrelli. Saranno quindi otto gli atleti tesserati con la società universitaria e allenati dal tecnico Diego Santoro e il suo staff a prendere parte ai prossimi “Criteria” nazionali giovanili, nessun’altra società in Sicilia ne porterà così tanti.

La manifestazione nazionale si svolge allo Stadio del Nuoto di Riccione e vedrà dal 5 al 7 aprile impegnate le donne, mentre nei tre giorni a seguire dall’8 al 10 toccherà agli uomini. Si gareggia per categoria Ragazzi, Juniores e Cadetti. Per le prime due categorie saranno separate le classifiche per anno, mentre la categoria dei più grandi, i Cadetti, sarà unificata.

Gli atleti dell’Unime in gara

Emma Arcudi, Juniores primo anno terza da sinistra nella foto, è colei che ha staccato più pass in otto gare ma è iscritta in sei: nei 50 stile libero dove vanta il primo tempo, nei 100 dello stesso stile dove si presenta col quarto tempo mentre nella distanza più lunga a stile libero, i 200 metri, entra col sesto tempo; nei 50 dorso ha il secondo miglior tempo a parimerito con un’altra atleta, nella farfalla farfalla ha possibilità di medaglie essendo iscritta con il miglior tempo sia nei 50 metri che nei 100.

La compagna e concittadina reggina Sabrina Ferrara, Juniores primo anno prima da sinistra nella foto, è iscritta ai 50 farfalla col nono tempo, nei 100 col quinto e nei 200 col 18° tempo. Due gare per Anita Delia, Ragazza primo anno, che nuoterà i 100 farfalla 13° tempo di iscrizione e i 200 farfalla entrata col 17° tempo. Una gara sola per Carola Costarella, Ragazza secondo anno, nei 100 stile libero, Silvia Raffa, Ragazza primo anno quarta da sinistra nella foto, nei 100 rana e Giorgia Iaria, Cadetta (seconda da sinistra nella foto) che si confronterà anche con atlete di un anno più grandi, nei 100 farfalla.

Tra gli uomini rientrano con lo scorrimento in graduatoria Antonio Bavastrelli tra i Cadetti che nuoterà gli 800 e col 13° tempo di iscrizione anche i 1500 stile libero. In quest’ultima gara la più lunga del programma è rientrato anche Gabriele Molonia, Juniores secondo anno col 17° tempo.

