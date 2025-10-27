 "Ottobre rosa", controlli gratuiti e punti informativi in piazza Duomo

Redazione

lunedì 27 Ottobre 2025 - 10:00

L'iniziativa dell'Asp Messina

Dal 27 al 31 ottobre, in piazza Duomo, l’Unità Centro Gestionale Screening di Asp Messina organizza:

  • 🎗️ Controllo mammografico su Unità Mobile per donne 50–69 anni
    Medici: dr. A. Farsaci e dr. A. Natoli
  • 💜 Punto informativo controlli per la prevenzione del tumore del collo dell’utero
    Rivolto a donne 25–64 anni
  • 💙 Punto informativo controlli per la prevenzione del tumore del colon retto
    Rivolto a donne e uomini 50–69 anni

Il controllo oncologico è gratuito e attivo tutto l’anno presso le sedi dell’Asp di Messina e in farmacia.
Questi eventi mirano a promuovere la cultura della prevenzione, mantenere un buono stato di salute e favorire le aree più disagiate della provincia, portando i controlli mammografici a Km 0.

📞 Prenotazioni Dal lunedì al venerdì, ore 9–12

  • 090 365-2445 / 090 365-2446
    ✉️ cg.screening@asp.messina.it (è possibile inviare il proprio recapito telefonico per essere ricontattati).

