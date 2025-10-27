“Ottobre rosa”, controlli gratuiti e punti informativi in piazza Duomo

L'iniziativa dell'Asp Messina
Dal 27 al 31 ottobre, in piazza Duomo, l’Unità Centro Gestionale Screening di Asp Messina organizza:
- 🎗️ Controllo mammografico su Unità Mobile per donne 50–69 anni
Medici: dr. A. Farsaci e dr. A. Natoli
- 💜 Punto informativo controlli per la prevenzione del tumore del collo dell’utero
Rivolto a donne 25–64 anni
- 💙 Punto informativo controlli per la prevenzione del tumore del colon retto
Rivolto a donne e uomini 50–69 anni
Il controllo oncologico è gratuito e attivo tutto l’anno presso le sedi dell’Asp di Messina e in farmacia.
Questi eventi mirano a promuovere la cultura della prevenzione, mantenere un buono stato di salute e favorire le aree più disagiate della provincia, portando i controlli mammografici a Km 0.
📞 Prenotazioni Dal lunedì al venerdì, ore 9–12
- 090 365-2445 / 090 365-2446
✉️ cg.screening@asp.messina.it (è possibile inviare il proprio recapito telefonico per essere ricontattati).