“Ottobre rosa”, controlli gratuiti e punti informativi in piazza Duomo

L'iniziativa dell'Asp Messina

Dal 27 al 31 ottobre, in piazza Duomo, l’Unità Centro Gestionale Screening di Asp Messina organizza:

🎗️ Controllo mammografico su Unità Mobile per donne 50–69 anni

💜 Punto informativo controlli per la prevenzione del tumore del collo dell'utero

💙 Punto informativo controlli per la prevenzione del tumore del colon retto

Rivolto a donne e uomini 50–69 anni

Il controllo oncologico è gratuito e attivo tutto l’anno presso le sedi dell’Asp di Messina e in farmacia.

Questi eventi mirano a promuovere la cultura della prevenzione, mantenere un buono stato di salute e favorire le aree più disagiate della provincia, portando i controlli mammografici a Km 0.

📞 Prenotazioni Dal lunedì al venerdì, ore 9–12