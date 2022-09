Pagliara, venerdì la X edizione del premio letterario internazionale di poesia Tarc - Tempostretto

L'evento culturale dedicato all’ artista messinese Fortunata Cafiero Doddis, scomparsa recentemente

PAGLIARA – E’ tutto pronto per la X Edizione del premio letterario internazionale di poesia Tarc- Pagliara dal tema “Ali d’amore–tra sogno e realtà” Un evento che darà lustro al territorio Jonico per la partecipazione di poeti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, nonché giovani studenti provenienti dall’Istituto comprensivo Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto e d’intorni. L’evento di premiazione, organizzato dalla presidente dell’Ass. Amici della natura Tarc. di Pagliara, Melina Scarcella (in collaborazione con il cesv di Messina, che supporta le associazioni di volontariato sul territorio), è dedicato all’ artista messinese Fortunata Cafiero Doddis, scomparsa recentemente e sarà realizzato al nella splendida location di un noto hotel di Roccalumera, venerdi 16 alle ore 18. Madrina della serata, la poetessa- scrittrice Stefania Giammillaro, che ha curato la prefazione dell’antologia, realizzata dalla stessa presidente del Premio, la professoressa Scarcella, con le poesie di tutti i partecipanti. Durante la serata oltre ai premi previsti per i vincitori, come da tradizione, saranno assegnati il “Premio alla Carriera”, che andrà ad un illustre e noto personaggio di Messina, il premio. “L’arte per l’Arte Rosalba Caminiti”, che sarà assegnato ad un’artista Roccalumerese ed il “ Premio solidarietà” che sarà dato in memoria del compianto Roccalumerese Pablo Pino, per il 50° anniversario della sua scomparsa. Sono previsti importanti ospiti tra cui il grande artista e Mecenate Siciliano Antonio Presti, Presidente della famosa fondazione “Fiumara d’Arte”.