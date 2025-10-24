Palacultura. Donato alla Galleria d’Arte Moderna il ritratto in bronzo del Maestro Bonfiglio

Da parte del prof. Alfonso Maria Delogu, scultore ed ex allievo del famoso artista messinese

Il prof. Alfonso Maria Delogu ha donato alla Galleria d’Arte Moderna del PalaCultura Antonello un’opera in bronzo raffigurante il ritratto del Maestro Antonio Bonfiglio.

Delogu (classe 1936), scultore ed ex allievo del famoso artista messinese Antonio Bonfiglio, aveva espresso il desiderio di omaggiare il Maestro con questa sua opera, affinché fosse esposta alla pubblica fruizione.

“Ringrazio il prof. Delogu, giunto appositamente da Roma, – ha sottolineato il sindaco Federico Basile – per questo gesto che rinnova la memoria del Maestro e arricchisce la nostra Galleria Civica, rendendo ancora più accessibile a tutti il valore della nostra arte. La cultura è il cuore pulsante della nostra Messina”.

“Meritevole questa iniziativa – ha aggiunto l’assessore Enzo Caruso – che non solo dimostra l’affetto e il legame del prof. Delogu alla città di nascita, ma con quest’opera la Gamm si arricchisce del ritratto di uno dei più importanti scultori messinesi. Le sue opere sono distribuite all’interno di palazzi istituzionali e piazze cittadine e tra queste figura anche il Colapesce esposto presso la stessa Gamm”.

Ad Antonio Bonfiglio (1895 – 1995) si devono infatti molte opere diffuse in città, tra cui La Regina del Peloro, posta sulla sommità del timpano di Palazzo Zanca, il busto di Antonello sullo scalone del Municipio, la statua di San Francesco nel cortile della Chiesa dell’Immacolata e la fontanella Arena sul Boccetta.

Significativo oggi l’incontro tra due ex allievi dello scultore Bonfiglio: il prof. Delogu e lo scultore Giuseppe Brancato; presenti alla cerimonia la dott.ssa Giovanna Famà, in rappresentanza del Museo Regionale, e l’Associazione Antonello da Messina, presieduta da Milena Romeo, che ha conferito a Roma al prof. Delogu il premio Antonello da Messina.