Palatracuzzi, riqualificazione di tetto e tribuna C: lavori a una ditta di Sant'Agata di Militello - Tempostretto

La N.&S. Costruzioni snc si aggiudica la gara. La riqualificazione dell'impianto darà nuovo ossigeno allo sport in città

MESSINA – Il Palatracuzzi avrà una nuova copertura e una Tribuna C finalmente adeguata. Con i finanziamenti nell’ambito del bando “Sport e periferie 2020”, infatti, il Comune di Messina ha assegnato alla N.&S. Costruzioni snc, società di Sant’Agata di Militello, i lavori di riqualificazione dell’importante impianto del centro città. Nel progetto sono inseriti diversi lavori di adeguamento dell’impianto, tra cui proprio la nuova tribuna, che ospiterà oltre 350 posti. Ma si realizzeranno anche importanti interventi al tetto.

Alla gara, bandita nei scorsi mesi e che prevede un appalto complessivo di 772.980,07 euro (di cui 543.361,99 euro per lavori a base d’asta ed 229.618,08 euro per somme a disposizione dell’amministrazione) hanno partecipato dieci operatori, con il criterio d’aggiudicazione del prezzo più basso. E con un ribasso del 31,25 per cento, per un importo contrattuale di 380.065,42 euro, è stata la società di Sant’Agata di Militello ad aggiudicarsi l’opera.

