Palazzina crollata a Messina. Tra le macerie salvati diversi gattini

Due mici sono stati salvati dai volontari della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco

Sono due gattini i primi ad essere estratti vivi dalle macerie della palazzina crollata di Messina. Nella notte i due mici sono stati salvati dai Vigili del Fuoco ed affidati all’associazione di protezione civile Soccorriamoli odv onlus. Il loro pianto flebile è arrivato come un segnale di speranza, per gli operatori a lavoro nella lunga notte di Pistunina, la notte più lunga per Messina, almeno dal 2009 ad oggi, ovvero dalla tragedia di Giampilieri.

Un segnale di speranza nella notte più lunga

A raccontare dei due piccoli gatti è la pagina social di Soccorriamoli. “Come tanti colleghi della Protezione Civile – si legge nel post – eravamo sul posto anche noi con la nostra ambulanza veterinaria, come supporto alla popolazione, dalle 16 alle 00, quando alle 22 circa ci chiamano, i Vigili del Fuoco hanno estratto 2 gattini vivi di 15/20 giorni da sotto le macerie, li prendiamo subito in carico e li trasportiamo all’ospedale Veterinario della città, dove vengono subito inserito in camera con ossigeno per aiutarli a respirare pulito”

I gattini salvati sono stati adottati

“Mentre scrivo questo post sono le 6,50 – scrive la volontaria – mi avvertono che ne è stato trovato un altro vivo, i colleghi sul posto stanno facendo in modo che arrivi prima possibile anche lui/lei all’ospedale Veterinario per unirsi insieme agli altri 2, mi rendo conto che sono solo dei gattini, e sotto le macerie ci sono delle persone che non sono state ancora trovate, ma come mi hanno detto i tanti amici dei Vigili del Fuoco “per Noi tutte le Vite sono sacre” e gli animali sono al secondo posto dopo la vita umana… Grazie….p.s i 2 gattini che vedete in foto saranno adottati insieme da un collega della Croce Rossa che era sul luogo con noi”.