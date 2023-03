Palazzo Corvaja, restauro in dirittura d'arrivo: racconterà la storia dell'antica Taormina - Tempostretto

Sopralluogo nel cantiere del più importante palazzo della città del sindaco Bolognari e della direttrice del Parco archeologico Tigano

TAORMINA – Sopralluogo congiunto questa mattina Comune-Parco archeologico al cantiere del Palazzo Corvaja. Il sindaco, Mario Bolognari e la direttrice Gabriella Tigano hanno visionato i lavori in via di allestimento per la ristrutturazione e il restauro del più importante palazzo della città. Sì è deciso di utilizzare tutto il piano terra (580 metri quadrati) per esporre permanentemente i resti archeologici della città e raccontare la storia della antica Taormina. Al piano superiore verrà collocato tutto il materiale (fotografie, stampe, acquarelli, quadri a olio, oggetti) che raccontano la storia Otto-novecentesca . Il sogno di un museo civico diventa così realtà, realizzabile entro il 2023. La recente collezione di foto di von Gloeden, acquisite da Dior, troverebbe la giusta collocazione. La dottoressa Tigano è rimasta favorevolmente colpita dalla straordinaria versatilità degli spazi e ha sposato in pieno l’idea, anche per trovare una collocazione adeguata alla grande quantità di reperti provenienti dal recente scavo di Villa San Pancrazio. “Da anni – ha dichiarato il sindaco Bolognari – sognavo di poter realizzare un museo che narrasse la storia di Taormina. Finalmente questo sogno si avvera”. Nei prossimi giorni sarà sottoscritta una convenzione per regolare i rapporti delle due istituzioni e reperire fondi per gli allestimenti.