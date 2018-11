Fallimento società aeroporto di Reggio. Messina pagherà 200mila euro

MESSINA - Altri 200mila euro. Si spera, in teoria, gli ultimi. Per anni la Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana, ha "buttato" soldi per l'aeroporto di Reggio Calabria, a fronte di benefici minimi, se non nulli, per i messinesi. Fin quando la Sogas, la Società di gestione dell'aeroporto dello Stretto, è fallita. Oggi l'aeroporto di Reggio è guidato dalla Sacal, Società di gestione degli aeroporti calabresi, che si occupa anche degli scali di Lamezia e Crotone.

E quest'ultima spesa, secondo la Città Metropolitana di Messina, è una buona notizia, perché il rischio era di dover pagare molto di più. E' frutto, infatti, di una transazione, grazie al lavoro dei servizi "Affari legali" e "Partecipate" e degli avvocati incaricati dall'ente, Guido Barbaro, Salvatore Giambò e Fabio Sfravara.

Sono stati definiti ben undici impegnativi ed articolati giudizi, chiudendo un contenzioso aperto nel 2014, senza l’assunzione di obblighi finanziari da parte dell’Ente nei confronti della società fallita, tranne appunto i 200mila euro, utili a chiudere l'operazione con l’ammissione della Città Metropolitana di Messina al passivo del fallimento della Sogas.