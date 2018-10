Commissione urbanistica, ecco le nomine “trasversali” di De Luca

Con decreto n.44, il sindaco Cateno De Luca ha nominato i componenti della Commissione Urbanistica comunale, che in virtù del Regolamento Edilizio deve avere al suo interno un ingegnere o architetto con funzioni di presidente; 1 docente universitario di materie giuridiche esperto nel settore dell’Urbanistica su terna proposta dall’Università di Messina; 5 ingegneri e 5 architetti su terne proposte dai rispettivi Ordini Professionali ; 1 geologo su terna proposta dal relativo Ordine Professionale; il sovrintendente dei Beni Culturali e Architettonici o un suo delegato.

La scelta dei nominativi da parte del primo cittadino, avvenuta su curricula in seguito ad apposito Avviso pubblico, è ricaduta sui seguenti professionisti:

- Francesco Triolo, presidente ( attuale presidente dell’Odine degli ingegneri)

1. Ing. Pasquale De Domenico

2. Ing. Luciano Taranto

3. Ing. Antonio Barone

4. Ing. Salvatore Sciacca

5. Ing. Gaetano De Lorenzo

1. Arch. Alessandro Tinaglia

2. Arch. Maria Daniela Siracusano

3. Arch. Gaetano Scarcella

4. Arch. Domenico Staiti

5. Arch. Alessandra Barresi

Geol. Fabio Nicita

Prof.ssa Anna Romeo

Scorrendo l’elenco dei nomi, emerge che De Luca ha pescato anche in partiti e in associazioni politiche sulla carta distanti da lui, ma forse non troppo . C’è Luciano Taranto, da sempre fedelissimo del centrista Gianpiero D’Alia (ed è la seconda nomina riconducibile all’ex ministro alla PA, dopo quella della cugina Alessia Giorgianni all’Arisme), con alle spalle numerosi incarichi di natura politica (è stato anche amministratore delegato all’Ato 3). C’è Alessandro Tinaglia, già candidato sindaco con il Movimento Reset e da molti mesi ormai vicino a Beppe Picciolo di Sicilia Futura; c’è poi Antonio Barone, funzionario direttivo del Genio Civile, ex consigliere comunale del Pd ed ex commissario della Srr su nomina dal Governo Crocetta. Tra i prescelti figura anche Pasquale De Domenico, che fa parte dell’Associazione Politica “Capitale Messina” . Dal suo curriculum risulta che De Pasquale ha collaborato a lungo con il Gruppo Franza e ha svolto due incarichi presso la società partecipata del Comune di Messina “Innovabic Spa”. Tra i nominati c’è anche un candidato al Consiglio comunale alle ultime elezioni amministraive in una delle liste di De Luca: l'architetto Domenico Staiti.

DLT