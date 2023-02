Palazzo Zanca s'illumina di blu per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre - Tempostretto

L’Amministrazione comunale ha partecipato così alle celebrazioni della ricorrenza, aderendo all’invito dell’Associazione nazionale Vittime civili di Guerra (Anvcg) – sezione di Messina – in collaborazione con l’Anci

MESSINA – Palazzo Zanca si è illuminato di blu. L’Amministrazione comunale ha partecipato così alle celebrazioni della ricorrenza, aderendo all’invito dell’Associazione nazionale Vittime civili di Guerra (Anvcg) – sezione di Messina – in collaborazione con l’Anci che evidenziano come “quest’anno le celebrazioni saranno particolarmente significative in quanto ricorreranno in un momento drammatico a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina. Un uomo in possesso di una cultura sterminata che fu veramente un faro di luce nella sua Messina del Quattrocento e, sempre più “metafora del mondo”, la cui lezione uguaglia ma anche supera, a volte, quella degli altri artisti protagonisti del Rinascimento italiano. Il volume è il cinquantaquattresimo della collana della “Edas” “Messina e la sua storia”, diretta da Franz Riccobono sin dal 1978.