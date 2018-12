S. Teresa Volley, amichevole con il Modica: ruotano tutte le giocatrici

S. TERESA DI RIVA - Al Palabucalo si sono affrontate in una gara amichevole nella serata del 28 dicembre la Sanitaria Si.com Prestasì di Santa Teresa di Riva e la Crai Radenza Modica, squadre entrambe militanti nel campionato femminile di serie B1 girone D. Dopo l’entusiasmante contesa di Modica nel giorno dell’Immacolata con tanto di gemellaggio finale al termine della gara, le due compagini hanno voluto nuovamente misurarsi durante la sosta per non perdere il ritmo campionato ed essere così pronte per il ritorno in campo previsto per il 5 gennaio.

In quella data le modicane ospiteranno le fortissime giocatrici dell’Aprilia, le santateresine se la vedranno in trasferta contro l’Isernia.

Quattro i set disputati così com’era stato concordato prima della gara; i primi due sono andati alla squadra di casa, i restanti due alle ragazze di mister Scavino.

L’occasione è stata propizia per fare ruotare tutte le ragazze in rosa cosicché hanno trovato maggiore spazio rispetto al consueto le varie Surace, Monzio Compagnoni, Santin e Moschella da una parte e Lo Iacono, Sozzi e Manuela Gatta dall’altra.

Il primo set è terminato 26-24 per le locali. Le santateresine che conducevano comodamente per 23-20 si sono viste rimontare fino al 23-24 quando Marcela Nielsen conquistava la parità. Un attacco sulla rete della Ferro e un muro vincente della Ghezzi su Marianna Vujko fissavano il parziale sul 26-24.

Il secondo set, tutto di marca rosso-blu, vedeva le locali rompere l’equilibrio iniziale e portarsi sul 18-11 sfruttando il turno al servizio di Pupona Mordecchi. Proficuo anche il turno alla battuta di Monzio Compagnoni, la ventenne di Vimercate, che portava le sue sul 23-14. Punteggio finale 25-17 con punto conclusivo siglato dall’albatros Marlene Ascensao.

Equilibrio nel terzo set fino al 19-19; poi un errore al servizio della Nielsen, un tap-in fuori della Cassone e un ace sporco della Gatta portavano le modicane avanti sul 19-22. Time-out di Jimenez, timido recupero delle locali ma la Tomasello prima in diagonale e dopo a muro sulla Nielsen, e infine un ace della Sciré fissavano il parziale del terzo set sul 21-25.

Il quarto ed ultimo set sembrava poter essere appannaggio della squadra di casa, avanti per 15-12 (ace della Mordecchi) ma le ospiti prima impattavano sul 16-16 (punto della Lo Iacono) e dopo aver raggiunto il 20-20 prima e il 23-23 dopo piazzavano l’allungo decisivo prima con la Pirrone e infine grazie a un’incomprensione difensiva delle locali dopo strabiliante recupero, purtroppo vano, di “Davidina” Lanzi. Punteggio finale del set: 23-25.

Tabellino:

Santa Teresa Volley – Pro Volley Team Modica 2-2 (26-24, 25-17, 21-25, 23-25)

Santa Teresa Volley: Surace 1, Monzio Compagnoni 2, Santin 1, Moschella, Marlene Ascensao 6, Mordecchi 10, Lestini 17, Ghezzi 11, Cassone 4, Nielsen 9, Lanzi (L), Raquel Ascensao 5. All: Jimenez

Pro Volley Team Modica: Lo Iacono 1, Vujko 3, Ferro 18, Pirrone 10, Ferrantello (L), Sozzi, Sciré 8, Tomaselli 10, Gervasi, Brioli 1, Gatta 5. All: Scavino

Arbitri: Scarcella Giuseppe (1°), Nibali Salvatore (2°).