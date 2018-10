Amando S. Teresa, è già tempo di big-match: al Palabucalo arriva l'Aragona

S. TERESA DI RIVA. Fin dalla fine di luglio, quando sono usciti i calendari della Fipav, il 27 ottobre è stato cerchiato in rosso nel calendario di molti appassionati di Volley. Al Palabucalo si incontreranno la Farmacia Schultze – Villa Zuccaro S. Teresa e quella Seap Aragona, da molti indicata come la favorita d’obbligo del girone I Siculo-Calabro-Campano della Serie B2

La squadra del presidente Di Giacomo, guidata da Francesco Eliseo (ex Lamezia) si presenta con un roster fortissimo e giocatrici di categoria superiore: la centrale Composto , l’opposto Biccheri, la palleggiatrice Baruffi, e la schiacciatrice Cammisa senza tralasciare naturalmente le altre.

Le ragazze di mister Camiolo non hanno alcuna intenzione di fare da comprimarie e faranno di tutto per portare a casa la posta piena, e consolidare quel primato in classifica oggi condiviso, a punteggio pieno, proprio con le agrigentine. Aragona è reduce dalle vittorie per 3 a 0 con la Link Campus (strapazzata dall’Amando la scorsa settimana) e con le calabresi di Pizzo sabato scorso al Pala Nicosia.

La Farmacia Schultze – Villa Zuccaro ha avuto la meglio di due squadre campane, Battipaglia e la già citata Castellammare di Stabia.

Piccoli acciacchi, di alcune atlete, stanno condizionando solo in parte la preparazione del match delle santateresine, ma nessuno cerca alibi e l’intensità e la voglia di fare bene sono altissime.

Benny Bertiglia, protagonista di due buone prove nelle prime giornate, si presenta ai nostri taccuini per commentare questo big match: “Sabato ci aspetta una partita difficile - esordisce - con una delle favorite del campionato. Stiamo lavorando duramente in palestra per prepararla al meglio. Conosco quasi tutte le ragazze di Aragona per averci giocato insieme o per averle incontrate da avversarie. Sicuramente daremo il massimo supportati come sempre dai nostri magnifici eagles”

Si attende il pubblico delle grandi occasioni per questo big match, con il Palabucalo che diventerà una bolgia, e con gli Eagles pronti a sostenere le aquile rapaci, come sono state ribattezzate le giocatrici dell’Amando Volley S. Teresa.