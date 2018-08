Amando S. Teresa, Giordana Siracusano completa il roster delle schiacciatrici

S. TERESA. Giordana Siracusano, 19 anni, è un nuova giocatrice dell’Amando Volley Santa Teresa di Riva. La giovane schiacciatrice messinese arriva in prestito dal Team Volley dove ha giocato negli ultimi 2 anni. Muove i primi passi nel Savio, e vanta un curriculum giovanile ricco di successi, con vittorie provinciali, regionali (under 16 e under 18) e partecipazioni alle finali nazionali. A soli 15 anni, nel 2014/15, fa il suo esordio in serie C, sempre nel Savio, raggiungendo la finale big per 2 anni consecutivi . Quindi il tesseramento con il Team Volley Messina ed ancora 2 anni al vertice in serie C con le semifinali play off raggiunte . Nel curriculum 3 coppe Sicilia: 2015 (Savio), 2017 e 2018 (Team Volley).

Con i suoi 182cm di altezza, la Siracusano completa il reparto delle schiacciatrici nel roster di mister Camiolo, già presidiato da Valentina Rania e Alessandra Marino. Dopo la firma Giordana ci trasferisce le prime impressioni da giocatrice dell’Amando: “Sono entusiasta e felice di iniziare questa nuova esperienza - ha dichiarato - e di entrare a far parte di questa grande famiglia. Spero di riuscire a dare il massimo e di trovare la giusta sintonia con il mister e con le mie compagne sin da subito, per poter affrontare al meglio questo campionato e regalare emozioni a tutte le persone che ci sosterranno. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti e non vedo l’ora di cominciare!”