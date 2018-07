Matilde Mercieca è il nuovo volto dell'Amando Volley

In vista della nuova sagione di B2 pallavolo femminile, l'Amando Volley ecco che si rinfoza trovando l'accordo per portare a Santa Teresa la centrale Matilde Mercieca, volto noto den pubblico jonico visto che ha militato anche nell'Effe Volley del presidente Carnabuci.

Nata nel 1990, 184cm di altezza, la Marcieca esordisce appena 17enne in serie B2 con la IT Com Messina nel 2007/08 con promozione in serie B1. L’anno successivo ancora a Messina in B1. Dal 2009 al 2012 con la Costaverde Cefalù in B2. Nel 2013-14 primo approdo a Santa Teresa con la Effe volley in serie B2. Nel 2014-15 il passaggio alla Golem Palmi dove consegue la promozione in Serie A2 giocando da protagonista la lunga trafila dei play off. L’anno successivo inizia a Palmi per poi chiudere la stagione al Cuore Reggio Calabria. Nel 2016-17 nuovamente a Santa Teresa con la Mam-Villa Zuccaro in serie B1. L’anno scorso infine, l’abbiamo incrociata sotto rete con la maglia della Ekuba Volley Palmi. Un curriculum importante per Matilde che non si sottrae ai nostri taccuini per rilasciare una breve dichiarazione dopo questo suo ritorno in riva allo jonio.

“Felicissima di far parte di una squadra ambiziosa e di un progetto serio come quello dell’Amando Volley. Conosco la società, i super Eagles che danno una carica impressionate sia in casa, sia in trasferta. Conosco anche alcune compagne – continua – con cui ho avuto il piacere di giocare in passato. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e divertirci. Ringrazio la società ed il mister Camiolo per la fiducia data. Non vedo l’ora di iniziare!!! “