Pallavolo, problemi alla palestra "Juvara": al tie-break... si cambia impianto - Tempostretto

Alla palestra "Juvara" inedito cambio impianto durante il tie-break della gara tra Team Volley e Agira di serie C maschile: pioggia in campo. Il presidente Siracusa (Team Volley): "Problemi vecchi ma l'Amministrazione Comunale sta rispondendo presente"

MESSINA – Entrano nel vivo i campionati regionali di pallavolo. Inedito cambio di impianto alla palestra “Juvara” di Messina a causa di una sopraggiunta indisponibilità durante la disputa del tie-break tra Team Volley Messina e Volley Agira, gara valida per il campionato di serie C maschile. Dopo aver avviato la relativa procedura e presi i necessari contatti, la gara è proseguita sulla superficie della Palestra annessa al “PalaRescifina”, concludendosi con la vittoria della squadra ospite (2-3: 12-25 24-26 25-12 25-22 12-15). Da segnalare che, al momento dell’interruzione, il Team Volley conduceva il quinto set per 9-2, perso poi 12-15, nell’impianto sostitutivo dove, come da regolamento, si è dovuto rigiocare partendo dallo 0-0 iniziale.

Il presidente Siracusa (Team Volley): “Teniamo alta l’attenzione, la Juvara torni palestra degna di una città moderna”

“La partita é stata sospesa a causa della pioggia – esordisce Carmelo Siracusa, presidente del Team Volley Messina -. Purtroppo, c’è un’infiltrazione d’acqua; poche gocce ma continue, fatto che già succede da molto tempo e non facile da risolvere”.

“Non ci sentiamo di lamentarci di questa amministrazione comunale – prosegue Siracusa -. Ha sempre dimostrato disponibilità in tutte le iniziative di interesse sportivo e verso la nostra Società sin dall’inizio della stagione, rispondendo con i fatti alle necessità di un’impianto che presenta problemi vecchi e sempre ignorati in precedenza”. Effettuati interventi tampone che comunque “permettono lo svolgimento delle attività: il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione dei mezzi di illuminazione. Questo grazie a risorse che il Comune di Messina ha stanziato per interventi di ristrutturazione a breve che a lungo termine”.

La stessa società non rimane a guardare, fiduciosa di un buon esito dei provvedimenti intrapresi: “Come Team Volley ci stiamo adoperando anche impegnando nostre risorse. Il nostro vuole essere uno spirito collaborativo pieno che ci porti sempre a dialogare per lavorare in sinergia; solo così si potranno raggiungere obiettivi comuni. Occorrerà anche mantenere l’attenzione alta fino ad un’intervento decisivo per rendere la Juvara una palestra degna di una città moderna come dovrebbe essere Messina”.

“Anche domenica, quando si è posto il problema – conclude Siracusa – lo stesso Comune di Messina ci ha messo subito a disposizione un’impianto alternativo. Eravamo avanti 9-2 nel quinto set e sapevamo che, al cambio campo, si sarebbe dovuto rigiocare il parziale ma, alla prima lamentela degli avversari dell’Agira, abbiamo voluto rispondere sportivamente, anche se non eravamo obbligati a farlo. Ma i valori educativi dello sport vengono prima di tutto”.

I risultati delle messinesi impegnate

Intanto, in serie C femminile , la Stefanese si aggiudica il confronto in esterna con il Messina Volley, la Nino Romano supera in casa l’Ssd Unime, mentre Nizzalumera corsara ad Acireale. Nel posticipo di mercoledì, l’Amando Volley vince al tie-break sul campo dell’Orlandina Volley (2-3: 18-25 25-23 13-25 25-11 13-15).

La Jonica Santa Teresa fa due su due. Dopo il successo all’esordio, battuto anche il Giarre

Serie Cm: successi per Trinisi, Athlon e Jonica. Cambio impianto per il Team Volley

In serie C maschile, nel girone A successo per il Trinisi che supera in casa Terrasini (3-0: 25-20 25-20 28-26), mentre l’Athlon Pace del Mela espugna il terreno della Capacense (1-3: 25-23 25-27 23-25 17-25). Nel girone B, vince ancora la Jonica Santa Teresa che supera, tra le mura amiche, Giarre (3-0: 25-21 25-17 32-30), mentre esce sconfitta da Gela la Fenice Volley (3-0: 25-16 25-17 25-16). Perde in casa al tie-break il Team Volley Messina contro la Volley Agira (2-3: 12-25 24-26 25-12 25-22 12-15). La formazione messinese, in vantaggio 9-2 al tie-break, è costretta a reperire altra struttura di gioco, per sopraggiunta indisponibilità della palestra “Juvara”, e a rigiocare il set decisivo, poi perso 12-15.

La Pallavolo Oliveri vittoriosa a Catania

Serie D/m&f: vittorie in trasferta per Oliveri e As Volley ’96

Vince ancora la Pallavolo Oliveri che, al “PalaVicuna” di Catania, super la formazione locale dell’Open Club Sport (0-3: 11-25 20-25 23-25) e vola in testa alla classifica del girone B a pari merito con l’As Volley ’96 Milazzo, che viola il terreno del Team Volley Messina (0-3: 16-25 17-25 21-25), e le formazioni etnee del Volley Club Mascalucia e dell’Aci Catena. Quest’ultima vince a Tortorici contro Nebrodi Volley (0-3: 19-25 21-25 14-25), mentre Giardini del Volley esce sconfitta dal confronto interno con il Randazzo Volley (1-3: 22-25 14-25 25-23 21-25). Nel girone B di serie D maschile, è la Play Volley Barcellona ad aggiudicarsi il derby sul campo della Peloro (1-3: 22-25 25-23 25-27 10-25). L’Orlandina Volley, invece, esce sconfitta dal palazzetto dello sport di Viagrande (3-0: 25-20 25-19 25-15).

Articoli correlati