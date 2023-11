In serie C la Nino Romano vince all'esordio con l'Unime. Sconfitto il Messina Volley - Tempostretto

Il recap delle prima giornata del campionato di serie C femminile che vede impegnate le squadre messinesi

All’esordio stagionale nel campionato regionale di serie C di pallavolo femminile innanzi al numeroso pubblico del “PalaCiantro”, la Polisportiva Nino Romano supera 3-1 l’Ssd UniMe e conquista i primi tre punti in classifica. Partita attesa su più fronti e grande affluenza di supporters sia dalla città mamertina che da Messina.

Non fa festa invece il Messina Volley battuto fra le mura amiche del “PalaRescifina” dalla Stefanese Volley per 3-1. Le ragazze guidate da mister Mario Russo, dopo un primo set contratto, reagiscono e concretizzano il pareggio nel secondo parziale cedendo sul filo di lana l’interna posta in palio nei due set successivi.

Vittoria senza cedere set per il Nizzalumera in casa di Acireale, mentre la quarta partita del girone B, quella tra Orlandina e Santa Teresa è in programma domani, mercoledì 15 novembre.

Buona partenza della Nino Romano

La Romano conquista tre preziosissimi punti in vista della difficile trasferta a Capo d’Orlando di sabato prossimo contro l’Orlandina Volley. Squadra ancora in rodaggio ma le trame di gioco, che hanno permesso di arrivare alla finale promozione dell’anno scorso, sono ancora vive nel sistema di gioco studiato da coach Maccotta. Dall’altra parte, coach Caristi ha in mano un diamante grezzo, una formazione giovanissima (ieri al debutto una giovanissima facente parte dell’under 14) che esperienza e competenza dell’allenatore riusciranno a valorizzare.

Nel post gara così coach Mauro Maccotta: “Il nostro inizio è stato molto contratto con difficoltà ad impostare il gioco e poca determinazione nello sfruttare le nostre capacità. Abbiamo avvertito i tre mesi senza giocare. Non abbiamo avuto innanzi l’insidia del gioco e neppure vissuto il ritmo partita. Ci sono chiaramente mancate le gare. Nel primo set in difficoltà? Più che tatticamente, a livello caratteriale. Non sceglievamo i tempi giusti ed eravamo poco incisivi; sembrava le ragazze fossero ancora in fase di riscaldamento e questo non va bene”.

Russo, Messina Volley: “Buona reazione dopo il primo set”

“Oggi abbiamo giocato contro una squadra molto esperta che, lo scorso anno, ha disputato il Campionato di Serie B – commenta mister Russo a fine partita –. Nel primo set siamo andati male, ma poi le ragazze hanno reagito bene e posso dire che sono soddisfatto in quanto sono convinto che queste atlete faranno bene. E’ ovvio che dobbiamo fare tanto lavoro in quanto questa è una squadra nuova, composta da poche ragazze che erano presenti nell’organico lo scorso anno. Le nuove si sono adattate subito, come l’ultima arrivata Mariapia Lorusso. Inoltre in campo avevamo un 2006 che fino a poco tempo fa era impiegata come centrale ed adesso fa l’opposto ed ha giocato bene. Quindi possiamo essere soddisfatti in quanto siamo ancora all’inizio di un nuovo percorso. Purtroppo – continua il tecnico di Villafranca – ci manca un po’ di continuità, ma sono convinto che le ragazze tenderanno a migliorare giocando insieme ed io sono convinto che saremo una squadra sempre in crescita”.

Risultati 1ª giornata

Messina Volley – Stefanese 1-3 (8-25 25-16 23-25 23-25)

Pol. Nino Romano – Unime 3-1 (22-25 25-15 -25-17 25-13)

Acireale – Nizzalumera 0-3 (19-25 17-25 18-25)

Orlandina – Santa Teresa (si giocherà mercoledì 15 novembre)

Classifica girone B

Nizzalumera, Pol. Nino Romano, Stefanese 3 punti

Messina Volley, Unime, Acireale 0 punti

Orlandina Volley, Santa Teresa 0 punti con una partita in meno