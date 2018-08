Quinta riconferma per Gloria Scimone: vestirà la maglia del Messina Volley

L' atleta afferma che è "Pronta a cominciare questa nuova stagione sempre con la maglia del Messina Volley. Purtroppo molte delle mie ex compagne non saranno con noi quest’anno, ma ognuna di loro ha dato a me ed al Messina Volley un contributo fondamentale e sarà sempre un piacere incontrarle su altri campi. Tra pochi giorni cominceremo a preparare questo campionato di Serie C con tanta voglia di fare e di migliorare, continuando sempre quello che abbiamo fatto sotto le direttive di Danilo. Vedremo cosa ne verrà fuori tra qualche mese”.