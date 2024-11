Pallavolo Serie C. Vincono Sicily Bvs, Jonica, Messina Volley e Nino Romano

Risultati e classifiche dei massimi campionati regionali dopo la seconda giornata

Va in archivio anche la seconda giornata del massimo campionato regionale. Tra le tante siciliane impegnate registriamo le vittorie della Sicily Bvs (nell’immagine in evidenza) nel girone A di Serie C maschile e della Jonica Volley, nel derby contro il Team Volley, nel girone B. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno dopo due giornate e sono anche due tra le corazzate che cercano la promozione. Nel girone A sconfitte Barcellona e Trinisi che non aggiungono punti alla loro classifica.

In campo femminile nel girone con le messinesi vittoria importante in trasferta ad AciCatena per la Nino Romano e primo successo che arriva in casa per il Messina Volley che supera nettamente la formazione universitaria del’UniMe. Sconfitta all’esordio nel campionato per la Team Volley in casa della Pallavolo Oliveri. Santa Teresa cede in casa alla Golden Volley completando così il quadro delle formazioni messinesi impegnate.

Il Messina Volley festeggia la vittoria

Le dichiarazioni dai campi

Iniziamo da Messina in Serie C maschile dove il Team Volley ha ospitato la corazzata Jonica Volley alla Juvara, così coach Peppe Caravello al termine del match: “I valori erano diversi come è diverso il campionato che andremo a fare: loro sono costruiti per vincere, noi siamo qui per crescere e migliorare. Oggi serviva più pazienza e saper soffrire senza commettere troppi errori, comunque a fine partita ho detto ai ragazzi che mi è piaciuto come abbiamo concluso. Dobbiamo ritrovare quello stesso spirito in tutte le partite successive”.

Coach Caravello alla Juvara (ph. Chiara Galipò)

A Saponara vittoria senza problemi per la Sicily Bvs, così coach Tino Santacaterina: “Dopo un primo set molto buono ci stava un calo dell’attenzione. Siamo solo all’inizio e abbiamo avuto problemi di infortuni in questi giorni, dopo la prima vittoria a Palermo dove non mi era piaciuta oggi ho visto la vera squadra. Abbiamo dato spazio e soddisfazione a tutti e quando avremo la possibilità darà sempre più spazio a chi comunque è prezioso per gli allenamenti”.

Per la Nino Romano il tecnico Mauro Maccotta racconta il difficile approccio alla partita: “Non è un alibi ma abbiamo avuto una settimana molto travagliata: due atlete non ci sono state oggi e altre sono state fuori durante la settimana per forme influenzali e, per questo, ci siamo allenati a singhiozzo per cui voglio pensare che il nostro non essere state costanti durante la partita, sia dovuto al non stare bene fisicamente”.

Soddisfazione in casa Messina Volley: “È il risultato che volevamo, – commenta mister Francesco Trimarchi a fine gara – purtroppo, anche oggi, il gioco ha stentato in alcuni momenti ed in determinati frangenti abbiamo giocato una pallavolo migliore di quella vista a Milazzo. Ho detto alle ragazze che noi siamo un cantiere che comincia a dare i primi frutti e dobbiamo crescere in fretta, visto che ci sono squadre molto attrezzate che incontreremo molto presto”.

Risultati e classifica Serie C maschile girone A

Essepiauto – Hobby Volley 3-0

Sicily Bvs – Volley Gibellina 3-0

Entello – Terrasini 3-2

Barcellona – Energy Solution 1-3

Club Leoni – Trinisi 3-1

Sicily Bvs 6 punti

Entello 5 punti

Essepiauto 4 punti

Don Orione e Capacense , Energy Solution, Terrasini, Club Leoni 3 punti

Gibellina 2 punti

Barcellona 1 punto

Trinisi, Hobby Volley 0 punti

Risultati e classifica Serie C maschile girone B

Ambiente Lab Team Volley – Jonica Volley 0-3

Giarre – Volley Gela 3-1

Paternò Volley – Agira 2-3

Pedara Volley – Pozzallo 1-3

Modica – Viagrande 1-3

Jonica Volley Santa Teresa, Gs Pozzallo, Giarre 6 punti Ambiente Lab Team Volley, Volley Gela, Viagrande 3 punti Agira 2 punti

Paternò Volley 1 punto

Modica, Pedara Volley 0 punti

Risultati e classifica Serie C femminile girone B

Pallavolo Zafferana – Sport Passion 3-0

Santa Teresa – Golden Volley 0-3

Messina Volley – Ssd UniMe 3-0

Pallavolo Oliveri – Team Volley 3-0

Liberamente Aci Catena – Polisportiva Nino Romano 0-3

Pallavolo Zafferana 6 punti

Polisportiva Nino Romano, Golden Volley 5 punti

Messina Volley, Pallavolo Oliveri 4 punti

Santa Teresa, Volley ’96 3 punti

Sport Passion, Liberamente Aci Catena, Ssd UniMe, Team Volley 0 punti