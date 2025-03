Pallavolo C, per Sicily Bvs e Jonica Volley vittorie da capilista

Aggiornamenti dal campionato regionale. Buone notizie per la Team Volley Messina che ottiene la matematica salvezza. Nel femminile proseguono la corsa al vertice Nino Romano e Messina Volley

Si avviano alle conclusioni i campionati regionali di pallavolo e tra le squadre che lottano per un posto ai playoff promozione o chi in cerca di salvarsi sono grandi protagoniste le formazioni messinesi. Nella serie C maschile la Sicily Bvs passa al comando nel girone A, questa settimana la truppa di coach Santacaterina osserverà un turno di riposo e al rientro in campo sfiderà la formazione di Termini Imerese che sarà ospite al PalaCampagna di Saponara. Le due formazioni hanno staccato nettamente le altre. Nello stesso girone anche Barcellona al momento in quarta posizione che ha perso lo scontro diretto contro l’Erice Entello in trasferta nell’ultimo turno e il Trinisi che cede in casa alla Energy Solution.

Classifica: Sicily Bvs 45, Termini Imerese 44, Erice 32, Barcellona 30, Don Orione 28, Terrasini 23, Gibellina 18, Essepiauto 15, Club Leoni 11, Trinisi 6, Hobby Volley 3.

Nel girone B prosegue il cammino a punteggio pieno della Jonica Volley che strapazza a domicilio Agira. Netti i parziali dei tre set vinti dagli jonici che sono ancora imbattuti in campionato. Buone notizie anche per la Team Volley Messina, la formazione giallorossa torna alla vittoria in quel di Paternò. La formazione di coach Staiti rimonta da sotto due set a uno e 24-19 spuntandola al tiebreak. Due punti fondamentali in classifica che certificano la matematica permanenza nella categoria per capitan Germanà e compagni che era l’obiettivo minimo del campionato della società peloritana.

Classifica: Jonica Volley Santa Teresa 42 punti, Gs Pozzallo 33 punti, Giarre 32 punti, Gela 30 punti, Agira 21 punti, Ambiente Lab Team Volley 18 punti, Pedara Volley 13, Paternò Volley 11 punti, Modica e Viagrande 5 punti

La serie C femminile

Nel girone B di serie C femminile sorridono Messina Volley e Nino Romano. Le due formazioni vincono e tengono il passo della capolista Pallavolo Zafferana che comunque ha già un margine importante. Per le “leonesse” del presidente Rizzo sfida contro la Pallavolo Oliveri che inizia in discesa 25-7 il primo parziale, sale lentamente il rendimento delle ospiti che cedono comunque l’intera posta cedendo i restanti set per 25-18 25-22.

Derby tra Nino Romano che ospitava la Team Volley Messina. La società peloritana perennemente falcidiata dalle assenze viene sopraffatta nel primo set dalle mamertine che si portano avanti sul 25-12. La reazione ospite arriva nel secondo parziale ma fanno valere l’esperienza le ragazze di coach Maccotta che dal 22 pari trovano tre punti consecutivi. nell’ultimo parziale chiude senza sorprese la formazione di casa (25-17).

Negli altri incontri di giornata il Santa Teresa cede alla Liberamente AciCatena, l’Unime in casa viene superata dalla Golden Volley ma strappa un punto al tiebreak, infine cade la Volley 96 Milazzo in casa della capolista Zafferana.

Classifica: Pallavolo Zafferana 48 punti, Messina Volley 39 punti, Polisportiva Nino Romano 35 punti, Golden Volley 30 punti, Santa Teresa 25 punti, Volley ’96 20 punti, Liberamente Aci Catena, Ssd UniMe e Pallavolo Oliveri 14 punti, Teams Volley Catania 11 punti, Team Volley Messina 5 punti.