Pannello di Palazzo Zanca imbrattato e ripristinato, il sindaco invita al rispetto della città

Basile: "Basta atti vandalici"

MESSINA – Ancora un atto vandalico a Messina, questa volta il bersaglio è il pannello descrittivo di Palazzo Zanca. Il pannello, situato all’inizio di Piazza Unione Europea, è stato imbrattato da ignoti. Il Sindaco Federico Basile ha duramente condannato il gesto: “L’ennesima bravata di incivili che deturpano la nostra città non può essere tollerata. Abbiamo fatto subito ristampare e ricollocare il pannello, ma questo non basta. Serve un cambio di mentalità, un maggiore senso di rispetto per il patrimonio comune”.

Basile ha poi lanciato un appello alla cittadinanza: “Rispettiamo insieme la nostra città, partendo dai piccoli gesti”. Infine Basile ha annunciato che il Comune si impegnerà a rafforzare i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno. “Non possiamo permettere che pochi rovinino la bellezza della nostra città” ha concluso Basile. L’episodio di Palazzo Zanca non è purtroppo isolato.