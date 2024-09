Paralimpiadi, 4 medaglie per la Nazionale di tennistavolo: alla guida il messinese Arcigli

Gli azzurri a Parigi hanno vinto 2 ori e 2 bronzi. E intanto è il giorno di Carolina Costa nel Judo: finale per il bronzo nel pomeriggio

PARIGI – Ore importanti per gli atleti delle delegazione italiana presente a Parigi per i Giochi Paralimpici 2024. Con l’oro vinto da Matteo Parenzan nel singolare maschile S6 di tennistavolo, il 18esimo della spedizione azzurra in terra francese, il tecnico messinese Alessandro Arcigli, che guida la Nazionale, è salito a 4 medaglie complessivamente vinto dalla sua squadra: 2 ori e 2 bronzi.

Gli auguri di Basile

Un risultato eccezionale che anche il sindaco Federico Basile ha celebrato sui propri profili: “Emozioni uniche, tantissimo orgoglio per un’impresa che ha scritto la storia. La Nazionale Paralimpica di Tennistavolo, guidata dal tecnico Messinese Alessandro Arcigli ha vinto 2 medaglie d’oro e 2 medaglie di bronzo. Un successo italiano con l’eccellente guida del tecnico messinese. Grazie Alessandro hai portato sul tetto del mondo la nostra città! Ti aspettiamo a Messina per festeggiare questo straordinario risultato”.

Costa per il bronzo

E intanto sabato 7 settembre è il giorno della judoka Carolina Costa, campionessa mondiale nel 2023 e già bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 (disputate nel 2021 a causa del Covid). La messinese ha vinto il primo incontro con la francese Leze nella cat J2 +70kg per ippon. Ma in semifinale contro la brasiliana Rebeca De Souza Silva è stata beffata proprio all’ultimo secondo, con un ippon che ha cancellato le speranze di accedere alla finalissima. Carolina Costa si giocherà il bronzo nel pomeriggio contro la kazaka Zarina Raifova.