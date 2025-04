Reggio. Si chiude il sipario sullo Street Food Festival

Falcomatà: "Abbiamo celebrato il ponte del gusto". Il Vicesindaco Versace: "Risultato straordinario, grazie a tutti i partners"

REGGIO CALABRIA – “Quello dello Street Food è un evento frutto di una programmazione accurata che ha permesso di costruire un percorso che ha visto coinvolti tanti soggetti istituzionali capaci di fare un grande gioco di squadra” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha aggiunto: “Un evento straordinario che ha unito gastronomia, cultura, intrattenimento, animando per quattro giorni il nostro Lungomare Falcomatà, riempiendolo di profumi, colori e soprattutto sapori della nostra terra e di tutto il Mezzogiorno. Un evento che ha coinvolto migliaia di persone, tra cittadini e turisti, che è il frutto di una programmazione accurata e di una proficua sinergia tra pubblico e privato. Lo Street Food Festival è già entrato nel cuore di tutti i reggini e puntiamo a riproporlo nei prossimi anni.Siamo orgogliosi di come la città, anche in quest’occasione, si sia fatta trovare pronta, grazie ad un’impeccabile organizzazione, realizzata in collaborazione con Castore, Atam, Ecologia Oggi, e con un afflusso agli stand regolare e ordinato. Testimonianza del fatto che, ormai, Reggio Calabria sia pronta ad accogliere e vivere i grandi eventi. E naturalmente, non finisce qui!”

“Crediamo fortemente nella vocazione dell’area Metropolitana dello Stretto e quest’evento ne è la dimostrazione plastica” – lo ha dichiarato il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, aggiungendo che “le due sponde, Reggio e Messina, si sono ritrovate in un grande festa del gusto, che ha fatto registrare un grande successo, in una quattro-giorni da incorniciare e che ha richiamato un pubblico da ogni parte del territorio metropolitano, e, appunto, anche di Messina. Un evento che ha visto la luce grazie ad un lavoro partito da lontano e, soprattutto, grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti che, con dedizione e professionalità, hanno creduto in questo progetto e che ci impegneremo a riproporre nei prossimi anni”.