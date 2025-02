Parcheggio all'angolo del marciapiede."Vuoi passare? Fai il giro..."

Alcuni automobiisti incivili non si vergognano proprio del loro comportamento scorretto. Anzi provano fastidio per chi glielo fa notare

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via La Farina, auto parcheggiata all’angolo di un noto negozio di strumenti musicali. Mi risponde anche che, se voglio passare, faccio il giro. Inciviltà dilagante”.

L’arroganza di alcuni automobilisti messinesi è pari, se non superiore, alla loro maleducazione. Quando parcheggiano la loro macchina in modo scorretto e qualcuno glielo fa notare non provano alcuna vergogna. Anzi capita che si infastidiscano e non ammettano l’errore. Addirittura in taluni casi aggrediscono verbalmente l’interlocutore che reclama giustamente un comportamento civile.