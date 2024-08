Parcheggio Campo delle Vettovaglie, area bivalente per il controesodo estivo

Una parte sarà destinata ai mezzi in attesa d'imbarco al porto storico

Un’area “bivalente” (parcheggio/corsie di imbarco) all’interno del parcheggio a raso “Campo

delle Vettovaglie”, al fine di smaltire i notevoli flussi di auto durante la fase del

controesodo estivo.

Una soluzione già adottata nel 2023 e ora riproposta per il 2024.

Dal 16 agosto al 9 settembre 2024 la gestione per le operazioni di accesso, attesa e successivo imbarco, sarà a cura e con personale della società “Bluferries”, con particolare attenzione a non far invadere, dalle autovetture in attesa, l’area di intersezione per l’uscita dei veicoli dalle aree destinate alla pubblica sosta all’interno del parcheggio a raso “Campo delle Vettovaglie” e provvedendo a presidiare l’accesso alla suddetta area “bivalente” in corrispondenza di via Campo delle Vettovaglie, in particolare, per consentire, in sicurezza, l’accesso delle autovetture provenienti da via Luigi Rizzo.