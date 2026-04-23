Parcheggio Europa Ovest, ricominciano i lavori. Fine prevista entro luglio

Erano stati interrotti per lavori alla rete idrica a Messina

MESSINA – Dopo una lunga interruzione, riparte finalmente il cantiere per la realizzazione del parcheggio d’interscambio “Europa Ovest”. L’opera, rimasta ferma al palo per mesi a causa di interventi alla rete idrica che hanno richiesto tempi più lunghi del previsto, vede ora uno spiraglio per la sua ultimazione. Con la conclusione dei lavori nel sottosuolo, è finalmente giunta la volta buona per completare un’infrastruttura che i residenti e i commercianti della zona attendono di vedere finita da troppo tempo, sperando che non insorgano ulteriori intoppi nel percorso verso il taglio del nastro.

L’intervento, curato dal Dipartimento servizi tecnici del Comune, mira a consegnare un’area di sosta moderna e funzionale, come i sottostanti parcheggi Europa Centro ed Est, aperti da tempo.

I tempi di esecuzione

Le operazioni di completamento richiedono l’allestimento di un’area di cantiere estesa che interesserà la parte centrale dell’arteria. Secondo il cronoprogramma stabilito dai tecnici comunali, le attività entreranno nel vivo nei prossimi giorni per concludersi, salvo imprevisti, entro il 31 luglio 2026.

L’obiettivo è ottimizzare gli spazi per garantire il massimo numero di stalli possibili, riqualificando al contempo la pavimentazione e la segnaletica dell’area di interscambio vicina all’ospedale Piemonte.

Modifiche alla viabilità e nuove regole per la sosta

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il Servizio mobilità urbana ha varato un’ordinanza (la numero 659 del 21 aprile) che modifica temporaneamente la circolazione nel tratto interessato.

Dal 23 aprile al 31 luglio, prevista la chiusura della carreggiata centrale nel tratto compreso tra viale Italia e via Carrubara, in direzione monte-mare. Sarà vietato il transito e la sosta h24. La continuità del traffico verso mare sarà garantita attraverso la complanare sud dello stesso viale Europa dov’è istituito il limite massimo di 30 km/h. La sosta sarà vietata, con rimozione coatta, anche nelle aree immediatamente adiacenti al perimetro del cantiere (lato nord e lato sud).