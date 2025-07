Parcheggio Giostra Sant’Orsola, lavori prorogati al 15 settembre

Ancora due mesi per completare l’area di sosta

MESSINA – Proseguono i lavori per la realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso Giostra Sant’Orsola. Con l’Ordinanza Dirigenziale numero 942 del 3 luglio 2025, il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune ha disposto la proroga dei provvedimenti viabili già in atto lungo la carreggiata centrale del Viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi, fino al prossimo 15 settembre 2025.

L’esigenza è stata comunicata dal Dipartimento Servizi Tecnici, responsabile dell’intervento, mentre l’ordinanza conferma e proroga le disposizioni già adottate con precedenti provvedimenti, che delimitano l’area di cantiere.

Resta, quindi, il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta sia sul lato sud della carreggiata centrale, sia sul lato nord della complanare sud adiacente, nello stesso tratto.