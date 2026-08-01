 Parcheggio a Rodia, lavori preparatori completati in attesa dell'apertura

Parcheggio a Rodia, lavori preparatori completati in attesa dell’apertura

Marco Ipsale

Parcheggio a Rodia, lavori preparatori completati in attesa dell’apertura

sabato 01 Agosto 2026 - 15:30

Contratto di sette mesi per una fase sperimentale

Non cinque anni, come ipotizzato inizialmente, ma sette mesi. Via libera alla contrattualizzazione di un terreno a Rodia, destinato ad area di sosta, ma bisogna fare in fretta in vista di agosto, il mese più frequentato.

Il provvedimento arriva al termine di un percorso avviato nei mesi scorsi da Palazzo Zanca, quando era stata avviata una ricognizione mirata delle possibili aree da destinare a parcheggio per dare risposte alle criticità del territorio e migliorare la circolazione stradale nella stagione estiva.

La necessità di nuovi spazi è d’altronde evidente lungo la zona, dove la forte carenza di stalli spinge gli automobilisti a parcheggiare ovunque, congestionando la viabilità locale.

area parcheggio rodia dall’alto

Spazi, superficie e prospettive future

La nuova area di sosta si sviluppa su una superficie di circa 4.000 metri quadri, una metratura stimata per consentire la sosta a un numero compreso tra 70 e 80 auto. Il contratto prevede inizialmente una soluzione provvisoria di sette mesi, ma non si esclude che la scelta possa diventare permanente in futuro, ricalcando modelli già ipotizzati per altre zone della città come l’area delle Torri Morandi a Capo Peloro.

Sul fronte economico e amministrativo, l’accordo prevede un canone di locazione mensile di 900 euro per un totale di 6.300 euro, a cui si sommano 3.700 euro per il rimborso delle spese vive sostenute dalla proprietà per i lavori preparatori — dallo spianamento alla scerbatura e rimozione dei detriti — già ultimati per rendere il terreno immediatamente fruibile.

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