 Il Messina chiude per l'attaccante Burzio

Il Messina chiude per l’attaccante Burzio

Simone Milioti

Il Messina chiude per l’attaccante Burzio

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sabato 01 Agosto 2026 - 16:21

Il classe '92 argentino può giocare sia punta centrale che all'ala

L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Pablo César Burzio. Argentino, classe 1992, Burzio è un calciatore offensivo duttile, capace di agire sia da punta centrale sia sulle corsie laterali. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nel calcio italiano, distinguendosi per tecnica, rapidità e capacità realizzativa. Qualità, esperienza e imprevedibilità per il reparto avanzato giallorosso.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).
Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).
Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008), Oliver Kragl (1990).
Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990), Pablo Cesar Burzio (1992).

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