Sorpresi con 200 grammi di marijuana, arrestati due giovani a Messina

Un controllo in una piazza dove si spaccia e gli arresti da parte dei carabinieri

MESSINA – Addosso avevano oltre 200 grammi di marijuana. Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza un 20enne e un 22enne per detenzione di sostanze stupefacenti. Un controllo in una piazza dove si spaccia, a Messina, e poi gli arresti da parte dei carabinieri nell’ambito di un’attività di “controllo delle principali arterie del capoluogo messinese, finalizzata a contrastare i reati in materia di stupefacenti in concomitanza con gli intensi flussi turistici connessi con la stagione estiva in corso”, spiegano i carabinieri.

In particolare, nel corso del servizio, i militari hanno notato i due giovani mentre si aggiravano in una

zona solitamente frequentata da spacciatori. I 200 grammi di marijuana sono risultati suddivisi in diversi involucri termosaldati. E i giovani avevano addosso circa 1.000 euro in contanti. Si ipotizza come frutto dell’attività di spaccio.

I due sono ora ai domiciliari.