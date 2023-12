La segnalazione di un lettore: "Avviene in tutte le traverse del viale San Martino"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo parcheggi selvaggi in via Camiciotti, la foto è del 2 dicembre, ma è così in tutte le traverse del viale San Martino, dove ci dovrebbe essere parcheggio su un solo lato”.

Auspichiamo un intervento più efficace da parte della polizia municipale.