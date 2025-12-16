 Il parcheggio Socrate è vuoto e quello del Policlinico è pieno. La III Municipalità chiede un bus

Marco Ipsale

martedì 16 Dicembre 2025 - 09:00

Dista 500 metri dall’ingresso superiore del Policlinico e 1 km da quello inferiore

Un servizio navetta che colleghi il parcheggio Gazzi Socrate con il Policlinico. La richiesta è della III Municipalità, che ha deliberato un atto di indirizzo (nove voti su nove), in considerazione del fatto che il parcheggio Gazzi Socrate è sempre quasi totalmente vuoto mentre quello del Policlinico è sempre quasi totalmente pieno.

Il parcheggio di viale Gazzi, aperto a febbraio 2024, dista 500 metri dall’ingresso superiore del Policlinico e 1 km da quello inferiore. Ha 31 posti auto più uno per disabili e uno per auto elettriche.

La Delibera impegna formalmente gli uffici comunali a “invitare l’assessore alla Mobilità Urbana e Extra Urbana ed ai Rapporti con Atm. e relativi Dipartimenti, l’azienda partecipata Atm al fine di istituire un servizio navetta che dal parcheggio ‘Gazzi-Socrate’ trasporti i passeggeri esclusivamente all’interno dell’Ospedale Policlinico ‘Gaetano Martino’ con ritorno al medesimo parcheggio”.

L’istituzione di questo servizio, secondo la Municipalità, si coniuga perfettamente con la linea politica dell’Amministrazione comunale a favore di una mobilità sostenibile, incentivando l’uso del trasporto pubblico e contribuendo a decongestionare il traffico nella zona adiacente al Policlinico.

