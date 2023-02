Parcheggio in via Catania, via ai lavori. "Inutile, accanto ce n'è un altro vuoto" - Tempostretto

Il vicepresidente della III Municipalità contesta il piano parcheggi

“Attorno al parcheggio interrato di Villa Dante, quindi senza occupazione suolo in superficie, sono stati previsti ben cinque nuovi spazi di sosta a pagamento che dovranno servire ad un interscambio con mezzi pubblici. Il parcheggio sotto Villa Dante, 216 posti auto, costato 6 milioni, ad oggi è praticamente inutilizzato”.

La proposta di un bus navetta

Il vicepresidente della III Municipalità, Alessandro Geraci, da anni propone l’istituzione di un bus navetta tra il parcheggio e il mercato Vascone, passando anche dal cimitero, con percorso circolare. La distanza tra il parcheggio e il mercato è di 600 metri, non tantissima in sé ma più difficoltosa se affrontata con le borse della spesa.

“La mia proposta è stata ovviamente ignorata – dice – e continuo a pensare che questi nuovi spazi di sosta a pagamento non vedranno alcun interscambio con mezzi pubblici ma saranno utilizzati come parcheggi di finale destinazione, con un notevole abbassamento della qualità della vita per i residenti delle zone coinvolte”.

Il parere favorevole del Consiglio comunale

Il Piano parcheggi è stato approvato dal Consiglio comunale nel 2019. “All’epoca, insieme a qualche collega della 3° circoscrizione, sollevammo molte perplessità – prosegue Geraci -, votando contrariamente, ma il parere delle municipalità non è vincolante come quello del Consiglio comunale”.

Il parcheggio Europa ovest

Devono ancora iniziare, invece, i lavori per il parcheggio Europa ovest. “Anticipo già adesso – conclude – le prossime polemiche sulla chiusura dei varchi nel viale Europa alto, in prossimità dell’ospedale Piemonte, che impediranno la svolta delle ambulanze in direzione mare/monte o il deflusso delle auto dei residenti della popolosa Messina 2, anche questo ampiamente evidenziato all’epoca”.