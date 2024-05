Parco Aldo Moro, domani è il gran giorno. Inaugurazione alle 12

Oggi gli ultimi lavori, con la rimozione di due alberi

MESSINA – Parco “Aldo Moro” sarà inaugurato domani alle 12. E’ confermata la data di apertura del nuovo parco cittadino, che si trova sulla circonvallazione, poco oltre l’Ignatianum.

Dopo vari annunci di apertura nel corso degli ultimi mesi e una mini variante dell’ultim’ora, ora è tutto pronto.

Oggi ultimi lavori

Ultimi lavori anche oggi, in extremis. Questo perché ieri il Dipartimento comunale Servizi Ambientali ha comunicato di dover rimuovere, con urgenza, due alberi posti all’interno.

Da stamattina, e fino alle 19, lavori in corso nel tratto subito dopo la curva, dov’è stato istituito il senso unico alternato, in modo da consentire il posizionamento di un cestello elevatore.

La passerella sul Forte Vivonne e le “finestre” sullo Stretto

Ecco come il progetto ha preso forma. Il percorso inizia con una passerella in legno che circonda le vestigia del Forte Vivonne. Da lì una scalinata che conduce alla grande distesa verde. Qui sono stati posizionati degli arredi che rappresentano delle finestre sullo Stretto, ideali per scattare selfie e fotografare scorci panoramici. Da questo punto di osservazione, infatti, si gode di una vista privilegiata sulla città, fino al Capo Peloro da un lato e la Calabria dall’altro. Poi dei percorsi per passeggiare circondati da alberi e panchine su cui sedersi. Il verde sarà affidato a Messina Servizi.