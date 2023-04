Forte Vivonne, un tesoro nascosto fra le erbacce del Parco Aldo Moro VIDEO - Tempostretto

Il consigliere Coletta lancia l'appello: "Ok i lavori per la cura del verde ma recuperiamo anche le vestigia"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – La fortificazione spagnola del ‘600 si intravede appena fra le erbacce. Con l’inizio dei lavori di riqualificazione di Parco Aldo Moro (leggi qui) verrà pulito intorno alle vestigia e realizzata una passerella rialzata per ammirare quel che resta del forte. Ma c’è chi chiede un intervento in più: “Va bene la riqualificazione del parco e la cura del verde ma recuperiamo anche il forte”, dice il consigliere della IV Municipalità Renato Coletta. E continua: “Queste pietre raccontano uno spaccato importante della nostra città, un episodio eroico, la nostra storia”.

La struttura secolare oggi è parzialmente interrata, dalla vegetazione incolta emerge solo una parte delle vecchie mura. Ma nel finanziamento ottenuto dall’amministrazione per il progetto di recupero del parco non è prevista una somma per riportare alla luce il forte.