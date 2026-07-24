Parco Magnolia, lavori aggiudicati

Ora le verifiche, poi finalmente le opere

Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione e bonifica di Parco Magnolia, un’area di oltre 5.300 metri quadrati di grande interesse storico ed ambientale che sarà restituita alla fruizione dei cittadini. Ad aggiudicarsi la gara è stata l’impresa Demetra Lavori srl di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta). Gli uffici commissariali stanno procedendo con le verifiche per l’aggiudicazione definitiva all’impresa.

Il progetto consente che i lavori di messa in sicurezza e bonifica, contestuali alla riqualificazione, vengano monitorati costantemente raggiungendo il duplice obiettivo della valorizzazione del sito e della salvaguardia dei beni posti sotto tutela. Nell’area ex Volano infatti insistono sia la Villa De Gregorio che il secolare Ficus Magnoloides, entrambi posti sotto vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali. In origine l’immobile era sede di un convento di suore, poi venduto nel XVIII secolo alla famiglia De Gregorio che la ristrutturò ed ampliò trasformandola in una grande villa suburbana. All’interno del parco fu piantata la Magnolia che oggi è l’albero monumentale fra i più grandi della Sicilia con un fusto dal diametro di oltre 12 metri, un’ altezza di 20 metri e diametro della chioma di circa 50 metri ed un’età stimata di oltre 200 anni.

Il progetto di riqualificazione rispetta le peculiarità dell’area, facendo sì che i cittadini possano usufruire anche di spazi destinati ai giochi, al relax, attività sportive di carattere amatoriale, momenti di socializzazione per i più piccoli ma anche per gli anziani. Una parte del parco sarà riservata ai legami con la storia e le tradizioni del quartiere di Giostra. Per quanto riguarda i resti di Villa De Gregorio saranno oggetto di restauro, recupero, manutenzione e conservazione.

I lavori sono stati aggiudicati per un importo pari a 1 milione 548mila 449 euro a seguito di un ribasso del 27.916%. Progettista per la bonifica è l’ingegnere Giuseppe Morganti e per la riqualificazione l’architetto Cristina Fera, rup Danilo De Pasquale.