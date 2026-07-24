Messina. 2 kg di marijuana, 23enne tenta di scappare ma viene arrestato

Era fuggito prima in auto e poi a piedi ma è stato inseguito e bloccato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza un 23enne messinese, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti”.

I militari hanno notato il giovane gravitare in un’area solitamente frequentata da spacciatori, procedendo quindi al suo controllo.

Vistosi scoperto, ha cercato inizialmente di fuggire a bordo della propria auto, per poi abbandonarla e cercare di scappare a piedi, lanciando anche due involucri in cellophane termosaldati.

A quel punto i carabinieri, dopo averlo inseguito e bloccato, hanno recuperato gli involucri, trovando all’interno due chili di marijuana, che sono stati quindi sequestrati.