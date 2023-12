Pareggio all'esordio per l'Unime di pallanuoto contro Muri Antichi - Tempostretto

Esordio in trasferta a Catania in una partita molto equilibrata. Cusmano già protagonista con l'Unime è autore di sei reti

CATANIA – La piscina “Nesima” ha visto esordire in Serie B l’Ssd UniMe contro Muri Antichi. Partita equilibrata con gli universitari che sono stati avanti 4-6 a metà gara e nel finale per 9-10, ma alla fine la sfida si è risolta con un pari 11-11 che ha regalato un punto ad entrambe le squadre. Per i messinesi grande protagonista Raffaele Cusmano arrivato in riva allo Stretto in questa stagione che ha messo in rete 6 reti per Messina, di queste quattro tutte nell’ultimo equilibrato quarto parziale. Nel prossimo turno, sabato 9 dicembre, per la formazione di coach Misiti sarà il momento di esordire in casa alla Cittadella contro il Cus Palermo.

Muri Antichi – Ssd Unime 11-11

Sblocca la sfida Cusmano, ma pareggia immediatamente Basile, Unime chiude comunque avanti con la segnatura di Lupeji. Nel secondo parziale tanta carne al fuoco con per Messina a segnoVinci, Lupeji, Cusmano e Giacoppo, Muri Antichi replica con Forzese, Riolo e Trimarchi e a metà gara è sotto per 4-6.

Nel terzo quarto i catanesi riequilibrano la gara con le marcature di Belfiore, Muscuso ed Emmi, mentre solo Longo a segno per l’Unime. Quando inizia il quarto quarto il punteggio è di 7-7. Nell’ultimo quarto grandi protagonisti i singoli Riolo, tripletta, per Muri Antichi a cui si aggiunge la rete di Belfiore, mentre da lato messinese quattro le reti di Cusmano. Universitari quasi sempre a rincorrere nel quarto finale strappano alla fine un prezioso pari.

Tabellino

Parziali: 1-2, 3-4, 3-1, 4-4.

Arbitro: Luciano Zappulla.

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 1, Foti, Riolo 4, Lanto, Forzese 1, Reina, Cassone, Belfiore 2, Muscuso, Basile 2, Vittoria, Emmi 1.

Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 1, Lupaji 2, Sarno, Cusmano 4, Giacoppo 1, Milana, Bonansinga, D’Angelo, Cama, Maurotto, Galati Massaro. Allenatore: Francesco Misiti.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

Articoli correlati