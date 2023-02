Parlamentari siciliani si assegnano 900 euro in più al mese. Schifani: "Ok anche ad aumenti per i sindaci" - Tempostretto

Deliberato dall'Ars un aumento di circa 11 mila euro lordi all'anno per ogni deputato

Il presidente della Regione Renato Schifani ha ricevuto a Palazzo d’Orleans il presidente dell’Anci Sicilia Paolo Amenta e il vice Giulio Tantillo. Nel corso del colloquio, al quale era presente anche il segretario dell’associazione Mario Alvano, sono state affrontate le varie tematiche ordinamentali e finanziarie che riguardano il campo delle autonomie locali, rispetto alle quali il presidente ha confermato ai vertici regionali dell’Anci la massima attenzione del suo governo. Schifani ha sottolineato come abbia preso atto che “l’Ars, nella sua piena autonomia che va rispettata, ha deliberato l’aumento delle indennità dei parlamentari, per adeguarle al costo della vita, in ottemperanza a una legge”. L’aumento degli stipendi dei parlamentari siciliani deliberato dall’Ars ammonta a quasi 11 mila lordi l’anno, circa 900 euro lordi al mese. Come precisato in una nota integrativa, si tratta di un adeguamento secondo la variazione dell’indice Istat del costo della vita.

“Pertanto – ha proseguito il presidente Schifani – ritengo coerente e consequenziale che anche agli amministratori locali siciliani possa essere riconosciuto, al pari degli altri Comuni italiani, un miglioramento delle loro indennità, attraverso un intervento economico che possa essere modulato, in via bilanciata, tra finanza regionale e locale””. Per quanto riguarda la riduzione delle riserve del Fondo delle Autonomie locali, il presidente ha garantito l’impegno del governo affinché, nei prossimi mesi, si possa ripristinare la dotazione finanziaria preesistente.