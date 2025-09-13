Parrocchie di Messina, le nuove nomine dell’arcivescovo Accolla

La Diocesi comunica una decina di variazioni. Ecco i nomi
MESSINA – “Si rende noto che l’arcivescovo Giovanni Accolla ha provveduto alle seguenti nomine“. Queste le comunicazioni della Diocesi di Messina.
Le nomine
• Sac. Antonino BASILE, Parroco della Parrocchia di San Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario in Tripi e Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Gaetano in Campogrande – Tripi;
• sac. Salvatore DI BLASI, Parroco della Parrocchia di San Giuseppe in Leni e Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Gaetano in Rinella – Leni;
• sac. Dario GIARDINA, Parroco della Parrocchia di San Rocco in Alì Terme e Rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice in Alì Terme;
• sac. Angelo ISAJA, Parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo in Camaro San Paolo – Messina;
• sac. Giuseppe LA ROSA, Parroco della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giuseppe in Nizza di Sicilia e Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santuario di Maria Santissima Annunziata in Fiumedinisi;
• sac. Samuele LE DONNE, Amministratore parrocchiale della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi in Vulcano – Lipari;
• sac. Josef ELLUL, Cappellano designato della Casa Circondariale “Vittorio Madia” in Barcellona P.G.;
• p. Giuseppe BURRASCANO, O.F.M., Cappellano della Stazione ferroviaria di Messina Centrale;
• d. Antonino GARUFI, S.D.B., Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Matteo in Giostra – Messina;
• sac. Nicola ANTONUCCIO, Correttore spirituale Fraternita Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni;
• sac. Antonino MORABITO, Assistente ecclesiastico della Confraternita San Cristoforo di Messina.