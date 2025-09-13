 Parrocchie di Messina, le nuove nomine dell'arcivescovo Accolla

Parrocchie di Messina, le nuove nomine dell’arcivescovo Accolla

Redazione

Parrocchie di Messina, le nuove nomine dell’arcivescovo Accolla

sabato 13 Settembre 2025 - 06:41

La Diocesi comunica una decina di variazioni. Ecco i nomi

MESSINA – “Si rende noto che l’arcivescovo Giovanni Accolla ha provveduto alle seguenti nomine“. Queste le comunicazioni della Diocesi di Messina.

Le nomine

• Sac. Antonino BASILE, Parroco della Parrocchia di San Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario in Tripi e Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Gaetano in Campogrande – Tripi;

• sac. Salvatore DI BLASI, Parroco della Parrocchia di San Giuseppe in Leni e Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Gaetano in Rinella – Leni;

• sac. Dario GIARDINA, Parroco della Parrocchia di San Rocco in Alì Terme e Rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice in Alì Terme;

• sac. Angelo ISAJA, Parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo in Camaro San Paolo – Messina;

• sac. Giuseppe LA ROSA, Parroco della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giuseppe in Nizza di Sicilia e Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santuario di Maria Santissima Annunziata in Fiumedinisi;

• sac. Samuele LE DONNE, Amministratore parrocchiale della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi in Vulcano – Lipari;

• sac. Josef ELLUL, Cappellano designato della Casa Circondariale “Vittorio Madia” in Barcellona P.G.;

• p. Giuseppe BURRASCANO, O.F.M., Cappellano della Stazione ferroviaria di Messina Centrale;

• d. Antonino GARUFI, S.D.B., Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Matteo in Giostra – Messina;

• sac. Nicola ANTONUCCIO, Correttore spirituale Fraternita Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni;

• sac. Antonino MORABITO, Assistente ecclesiastico della Confraternita San Cristoforo di Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Una nuova aula immersiva per la scuola “Andrea Antonio Donato”
Le Poste di Camaro superiore “rischiano di andare in tilt”: FdI chiede il potenziamento
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED