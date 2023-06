Parte da Itala l’iter per il riconoscimento della "‘A Marena" - Tempostretto

L'impegno è stato preso dall’amministrazione durante l’evento conclusivo di “Vinitala"

ITALA – Parte da Itala la valorizzazione della “‘A Marena”. C’è l’impegno dell’amministrazione del sindaco Laudini ad iniziare un percorso per la stesura di un disciplinare di produzione che porti al riconoscimento di questa eccellenza del territorio della Valle del Monte Scuderi e del comprensorio jonico.

È quanto emerso durante la degustazione guidata sulla “’A Marena” a cura di Ais Taormina. Evento conclusivo di “Vinitala”, la manifestazione che promuove eccellenze enogastronomiche della Valle del Monte Scuderi, organizzata dal Comune di Itala in collaborazione con l’Arcipretura di Itala e l’Associazione Italiana Sommelier Sicilia.

“Comunicare il territorio attraverso eventi tematici si prefigge anche l’autorevole scopo di valorizzare al meglio le sue eccellenze. Con la degustazione guidata a cura di Ais Taormina abbiamo voluto far riscoprire un prodotto della tradizione, che era presente in ogni casa e di cui ogni famiglia ne conserva gelosamente la ricetta e il modo di preparazione”, ha spiegato il responsabile eventi Ais Sicilia, Gioele Micali.

“Questa manifestazione vuole essere un punto di partenza per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio. Partendo proprio dal riconoscimento della “‘A Marena”. Il primo passaggio sarà l’istituzione di un consorzio tra i produttori locali. Abbiamo anche in programma di organizzare una “Notte della ‘A Marena”, in modo da riprendere una vecchia tradizione popolare quando si stava insieme nell’attesa della preparazione di questo prodotto”, ha annunciato il sindaco Daniele Laudini.