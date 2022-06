Passaggio di Campana al Lions Club Colapesce: Consuelo Maisano presidente - Tempostretto

La XII Charter Night per il club service di Messina

MESINA – XII Charter Night e Passaggio della Campana per il Lions Club Colapesce di Messina. Il Presidente Outcoming Salvatore Grasso ha messo in evidenza la collaborazione di tutti i soci, elemento che ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati mediante temi e services dal rilevante significato. Il Presidente Incoming Consuelo Maisano ha illustrato il contenuto pregnante di termini quali fiducia rispetto e responsabilità: tutti portatori di valori etici ed espressioni di impegno concreto. Ha presentato il Consiglio Direttivo, che risulta così composto: Immediato Past Presidente Salvatore Grasso, Primo V.Presidente Enrico Iorio. Secondo V.Presidente Lina Panella, Segretario Rosalia Paola Iorio, Tesoriere Matteo Oliveri, Cerimoniere e Coordinatore LCIF Patrizia Vivarelli, Presidente Comitato Soci, Statuto e Regolamento Giuseppe Magaudda, Presidente Comitato Service Marisa Volpini, Presidente Comitato Marketing e Comunicazione Lucrezia Lorenzini, Officer informatico e sicurezza Nunzio Santoro, Consiglieri Angela Busacca, Salvatore Dolci, Giuseppe Freni, Maria Mandolfino, Luciana Verdiglione, Giovanni Villari.

Gli interventi

Sono intervenuti in video collegamento e in presenza il Presidente del Consiglio dei Governatori Mariella Sciammetta, il Governatore del Distretto 108 Yb Francesco Cirillo, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori e GWA Salvatore Giacona, il Governatore Eletto A.S. 2022-2023 Maurizio Gibilaro, il Primo V. Governatore Paolo Valenti, il Secondo V.Governatore Mario Palmisciano, i Past Governatori Francesco Freni Terranova e Giuseppe Scamporrino, il Presidente Distretto Leo Giulia La Spina, il Presidente della III Circoscrizione Lucrezia Lorenzini, il Presidente di Zona 7 Lino Spataro. Ogni intervento ha sottolineato il ruolo svolto dalla associazione come patrimonio inestimabile di umanità e come realtà di solidarietà con idonei piani di sostenibilità nella fase di cambiamento attuale della società. In tale ottica, il Lions Club Messina Colapesce ha interpretato i valori lionistici e ha manifestato il senso di comune appartenenza con interventi di sostegno e con risposte solidali in una proficua collaborazione con le istituzioni e con i Leo, portatori di entusiasmo e di concretezza. Presenti i Delegati del Governatore, Officers Distrettuali, Presidenti e Segretari dei club della III Circoscrizione.