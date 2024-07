Passaggio di Testimone al Rotary Club Stretto di Messina: Vaccarino succede ad Albanese

Il passaggio della campana

MESSINA – La suggestiva cornice di Villa Ida, ha ospitato la solenne cerimonia del passaggio di campana del Rotary Club Stretto di Messina, segnando l’inizio di un nuovo capitolo sotto la guida di Rocco Vaccarino per l’anno rotariano 2024-2025. Vaccarino subentra ad Antonio Albanese, che ha concluso il suo mandato con un bilancio ricco di iniziative e successi.

La serata ha visto la partecipazione di numerose personalità di rilievo. Tra gli ospiti, Felice De Luca, assistente del governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta, Giuseppe Pitari, e Luca Petroni, past president del Rotary Club Firenze Sud. Un momento particolarmente significativo è stato il gemellaggio tra il Rotary Club Stretto di Messina e il Rotary Club Firenze Sud, rappresentato da Federica Marini attraverso Luca Petroni. Il gemellaggio ha l’obiettivo di creare un “ponte metafisico” tra le due città, rafforzando così i legami di collaborazione e amicizia tra i club e promuovendo un dialogo costruttivo e continuo.

Il bilancio di Albanese

Antonio Albanese ha tracciato un bilancio delle attività svolte durante il suo mandato. “Si è trattato di un anno particolarmente vicino alle istituzioni per le finalità sociali”, ha dichiarato, elencando le iniziative più significative. Tra queste, il dialogo aperto con l’Asp di Messina sul tema dell’autismo, la promozione del ruolo dei caregiver familiari, e le donazioni all’hospice del Papardo, simbolo dell’impegno del Club verso le fasce più vulnerabili della comunità. Albanese ha anche ricordato il convegno sul risanamento urbano e gli incontri sull’intelligenza artificiale, che hanno visto una partecipazione attiva e interessata da parte della cittadinanza.

Le linee guida del nuovo percorso

Con uno sguardo al futuro, Rocco Vaccarino ha delineato le linee guida per l’anno rotariano 2024-2025, ponendo l’accento su tre direttrici principali: città, prevenzione e attualità. Vaccarino ha espresso la volontà di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore, mantenendo alta l’attenzione verso le necessità del territorio e promuovendo iniziative che abbiano un impatto concreto e positivo sulla comunità. “L’obiettivo è quello di continuare a essere un punto di riferimento per la città di Messina, lavorando in sinergia con le istituzioni e le associazioni locali”, ha dichiarato il neo-presidente.

Il direttivo

Il nuovo presidente sarà affiancato da un direttivo composto da figure di esperienza e valore: Antonio Albanese past president, Tanos Liosis vicepresidente, Giuseppe Termini tesoriere, Sebastiano Messina prefetto e i consiglieri Piero Federico, Francesco Lo Prete, Giovanni Mollica e Agata Labate. Il team, ha sottolineato Vaccarino, lavorerà con impegno e dedizione per raggiungere gli obiettivi prefissati e per mantenere alto il prestigio del Rotary Club Stretto di Messina.

Felice De Luca, assistente del governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta, ha ricordato i valori fondanti del Rotary International e della Fondazione Rotary. “Operare nel rispetto degli ideali rotariani significa contribuire al benessere globale e locale, promuovendo iniziative che abbiano un impatto duraturo e significativo”, ha sottolineato De Luca, soffermandosi sull’importanza di operare con integrità, servizio e leadership. La cerimonia si è conclusa con un caloroso applauso e un brindisi augurale, simbolo di riconoscimento per il lavoro svolto e di augurio per il nuovo anno rotariano che si apre sotto la guida di Rocco Vaccarino.